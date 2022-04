Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krimpflatie: hoe producten in de supermarkt duurder worden zonder dat je het door hebt

Dat alles steeds duurder wordt, is inmiddels voor iedereen wel duidelijk. Energie, brandstof, maar Nederlanders worden ook geraakt in de portemonnee als het gaat om de dagelijkse boodschappen (en om bier, bleek gisteren). Al gaat dat vaak op een geraffineerde manier, waarschuwt de Consumentenbond.

Naast torenhoge inflatie, ook in de supermarkt, is er namelijk ook sprake van krimpflatie in de levensmiddelenwinkels. „Dat betekent eigenlijk dat wat je koopt, kleiner is geworden. Dus je krijgt minder voor hetzelfde geld”, legt Joyce Donat van de Consumentenbond uit op Radio Veronica.

Krimpflatie: zelfde prijs, minder product

Dat je potje sperziebonen opeens duurder is, dat merk je vaak nog wel op. Krimpflatie is echter een stuk minder makkelijk te spotten. Fabrikanten doen opeens 50 gram minder in een pak rijst, of doen zestien in plaats van twintig frikandellen in een doos. Maar het wordt wel verkocht in dezelfde verpakking en voor dezelfde prijs. En jij staat je achter je oren te krabben waarom je opeens duurder uit bent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe sneaky de prijs verhogen zonder de prijs echt te verhogen… pic.twitter.com/qy0euVtKMR — Gert-Jan Boer (@GertJanBoer2) April 18, 2022

Volgens de Consumentenbond gaat de prijs zelfs omhoog terwijl er minder in de verpakking wordt gedaan. „Vaak gaat het dan om een paar dubbeltjes, zodat het niet opvalt. Maar omdat de verpakking kleiner is geworden, is de prijsstijging nog veel groter dan je in de gaten hebt”, zegt Donat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Consument geflest door fabrikant; amper iets tegen te doen

Fabrikanten gebruiken deze truc overigens al jaren, maar nu de prijzen stijgen, kom je krimpinflatie op een veel grotere schaal tegen. En wanneer fabrikanten ermee worden geconfronteerd, wordt het vaak afgedaan met ‘nieuwe receptuur’ of ‘wensen van de consument’, zegt Donat. Ook een leuke: ‘een duurzamere verpakking’. „Uiteindelijk draait het natuurlijk om geld verdienen.”

Helaas is er voor de consument weinig te doen aan krimpflatie, stelt Donat. „Je moet dan van tevoren weten wat je eerder altijd voor producten betaalde en hoeveel er toen precies in de verpakking zat. Dat is eigenlijk niet te doen.” Daarbij komt dat je sommige producten nou eenmaal gewoon nodig hebt, ook al merk je de krimpflatie wél op.