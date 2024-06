Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geëmotioneerde Danny de Munk over beschuldiging verkrachting: ‘Ik ben nooit verdacht geweest’

Danny de Munk rakelde gisteren in Het Perfecte Plaatje opnieuw de aantijgingen op, die een tijd geleden tegen hem klonken. Hij werd twee jaar geleden beschuldigd van verkrachting, maar bleek onschuldig. En als De Munk dat opnieuw vertelt, houdt hij het niet droog.

Het is inmiddels twee jaar terug dat De Munk onder vuur kwam te liggen nadat juicekoningin Yvonne Coldewijer hem beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een vrouw deed anoniem aangifte tegen hem van verkrachting. De zanger bekende overspel, maar van verkrachting was volgens hem nooit sprake geweest. De rechter besloot uiteindelijk dat De Munk niet vervolgd hoefde te worden.

Anonieme aangifte ter sprake Het Perfecte Plaatje

Presentator Tijl Beckand ziet dat De Munk snel geëmotioneerd raakt in Het Perfecte Plaatje op Reis en vraagt hem naar de afgelopen tijd. „Als gezin gaat het heel goed en zijn we heel sterk. Het is een clusterbom. Iets wordt gedropt, maakt niet uit of het wel of niet waar is, maar dan is het kwaad al geschied.” Waarna Beckand benadrukt dat De Munk werd vrijgesproken.

Maar daar wil De Munk toch iets over rechtzetten. „Ik ben nooit verdacht geweest. Er was geen strafzaak en ik heb mijn vrouw en kinderen kunnen aantonen dat het nooit heeft kunnen plaatsvinden.” En als De Munk opnieuw over deze beschuldigingen praat, raakt hij opnieuw geëmotioneerd. Hij voelt zich niet geroepen om dat wat hij zijn familie kon aantonen, te delen met het publiek. „En om het dan nog publiekelijk te verantwoorden? Wat heb ik eraan? Ik hou van het leven. Daar ga ik weer”, zegt hij als er tranen vloeien.

Geëmotioneerde Danny de Munk: ‘Mensen zijn niet altijd aardig’

Volgens De Munk is hij er inmiddels achter dat sommige mensen niet aardig zijn. „Misschien ben ik heel lang naïef geweest. Dat geef ik mijn kinderen ook mee. Mensen zijn niet altijd even aardig, blijkt.”



