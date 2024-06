Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitslag Nederland – Oostenrijk voorspeld door knaagdieren

Het Oranje elftal rent vandaag het veld weer op in Duitsland tijdens het EK, om dit keer Oostenrijk (hopelijk) in te maken. Voetballiefhebbers zullen vast in menig poule al een wedje hebben gedaan, maar een extra voorspellende kracht is altijd fijn. En daar komt Vandaag Inside-tafelgast Chris Woerts aan bod: hij heeft een aantal knaagdieren die de uitslag van de wedstrijd voorspellen.

De rat van Woerts – een ‘genderneutrale genaamd Kees’ – zat er de vorige keer naast. Volgens de rat zou Frankrijk namelijk winnen, maar het werd gelijkspel. Maar goed, het is ook lastig om als één rat door twee hokjes tegelijk te lopen.

Knaagdier voorspelt Nederland – Oostenrijk

Zo werkt het gebeuren namelijk: Chris Woerts laat één knaagdier een doolhof in gaan, dat het dier moet uitlopen tot het bij twee hokjes komt met de vlaggen van beide spelende landen erop. Welk hokje het knaagdier kiest, dat land wint. Over gelijkspel is niet heel goed nagedacht, want één knaagdier kan maar één hokje kiezen. „Ze zijn allemaal heel intelligent, maar we gaan er één kiezen”, zegt Woerts over de drie knaagdier-experts die hij bij zich heeft.

Clarence, Patrick en Dickie: tussen deze drie hamsters moet de keuze vallen. „Dickie is één van de meest intelligente trainers”, benadrukt Woerts. Hij pakt het beestje op en „voelt aan zijn hartkloppingen” dat ie er helemaal klaar voor is. „Dickie is snel hoor, sneller dan Dick Advocaat toen ie nog speelde bij ADO Den Haag.”

Hoe het beestje het doolhof doorloopt én wie er tijdens Nederland – Oostenrijk zal winnen, zie je hier:

Nederland al door naar volgende ronde EK

Wat er ook gebeurt vanavond, Nederland is al verzekerd van een plekje in de volgende ronde van het EK. Dat komt omdat Albanië verloor van Spanje, en niet alleen de nummers één en twee van elke poule doorgaan naar de achtste finales, maar ook de vier beste nummers drie.

Nederland heeft op dit moment (net als poulegenoot Frankrijk) vier punten en is daarmee zeker één van die beste nummers drie. Oostenrijk staat op 3 punten en het al uitgeschakelde Polen is puntloos. Oostenrijk moet winnen om hoger dan de derde plaats te eindigen. Nederland is bij een gelijkspel zeker van minimaal de tweede plek. Als Oranje en Frankrijk allebei uitkomen op hetzelfde puntentotaal, geeft het doelsaldo de doorslag.

