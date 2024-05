Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer krijg je geld terug van je energieleverancier?

Het betalen van de energierekening is voor veel mensen een rib uit het lijf. Ook dit jaar konden bepaalde inkomens gebruikmaken van het Noodfonds Energie, om hen te helpen de energierekening te betalen. Soms betalen mensen echter maandelijks een te hoog bedrag, of gebruiken ze uiteindelijk minder energie dan gedacht. Wanneer krijg je geld terug van je energieleverancier?

Mocht je met trappelende voetjes zitten wachten op het geld dat je van de Belastingdienst terugkrijgt na je belastingaangifte over 2023, in dit artikel vertellen we je wanneer je dat op je rekening kunt verwachten.

Wanneer geld terug van je energieleverancier?

Veel mensen betalen hun energierekening maandelijks op basis van een schatting. Je weet immers nooit 100 procent zeker hoeveel stroom je zal gebruiken in een jaar, dus gokt de energieleverancier op basis van de gegevens die bij hen bekend zijn of maken ze een nieuwe berekening aan de hand van het type huis, aantal bewoners en dergelijke. Wie weet hebben ze precies goed gegokt, maar het gebeurt ook dat mensen net te veel betalen. Ook al is het maar 5 euro per maand, dat tikt toch aan.

Maar wanneer krijg je geld terug van je energieleverancier? Daar is niet één specifieke datum voor, meestal geldt dat je het bedrag een x-aantal dagen na je jaarafrekening bijgeschreven krijgt. Hieronder zie je wat de regel is, voor de tien grootste energieleveranciers van Nederland:

Vattenfall: binnen een paar weken na je jaarafrekening

Essent: meestal binnen 21 dagen, de datum staat aangeven op de jaarafrekening

Eneco: binnen twee weken

Budget Energie: binnen twee weken

Greenchoice: meestal rond de tiende van de maand, de datum staat aangegeven op de jaarafrekening

Engie: binnen drie weken

Oxxio: binnen twee weken

UnitedCustomers: binnen vier tot zes weken

Vandebron: binnen twee weken

Energiedirect: meestal binnen 21 dagen, datum staat op de jaarafrekening

Dit zijn slechts de tien grootste energieleveranciers van Nederland, dus als de jouwe er niet bij staat, doe je er goed aan om een kijkje op de site te nemen. Moet je juist bijbetalen na je jaarafrekening? Dan gelden er andere regels.

