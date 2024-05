Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt er nu toch écht een mannenpil? Wetenschappers ontdekken middel dat sperma tijdelijk verlamt

Een anticonceptiepil voor mannen. Al decennia lang wordt er onderzoek naar gedaan, maar nog altijd is er geen mannenpil op de markt. Daar lijkt nu verandering in de komen. Wetenschappers hebben namelijk een middel ontdekt dat sperma tijdelijk zou kunnen verlammen.

De zoektocht naar een mannenpil was vooralsnog tevergeefs, maar dankzij een nieuwe studie van Amerikaanse wetenschappers gloort er hoop. Het gaat om een pil zonder hormonen, aldus de wetenschappers.

Geen invloed op hormoonproductie

Maar hoe werkt het dan wel? De pil bevat een molecuul dat serine/threonine kinase 33 (STK33), een eiwit dat essentieel is voor de vruchtbaarheid van mannen, tijdelijk kan verlammen. Zo werd het sperma bij muizen zo’n drie uur verlamd dankzij dit middel. Zodra het uitgewerkt was, waren ze dieren weer vruchtbaar. Het blokkeren van dit eiwit heeft dan ook geen geen invloed op de hormoonproductie.

Er werd al eerder onderzoek gedaan naar STK33-remmers, maar tot nu toe was er niet eentje sterk genoeg. Dat het wetenschappers nu wel is gelukt komt omdat zij gebruikmaakten van geavanceerde technieken waarmee ze de STK33-remmers stabieler een sterker konden maken.

Mannenpil niet dagelijks slikken

Deze mannenpil is er overigens niet eentje die je dagelijks slikt zoals bij de anticonceptiepil voor vrouwen. Nee, het is de bedoeling dat mannen die dit middel in de toekomst gaan gebruiken de pil een uur voor de seks slikken. Het werkt dus snel én is omkeerbaar.

Hoewel wetenschappers erg enthousiast zijn over deze nieuwe ontdekking, kan het nog jaren duren voordat het middel daadwerkelijk op de markt komt. Het onderzoek gaat namelijk nog wel even duren. Het middel werd al getest op muizen, de volgende stap is het testen op konijnen.

Nieuw anticonceptiemiddel op de markt brengen is lastig

En ook daarna is het nog maar de vraag of de mannenpil écht op de markt komt. Farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out legde eerder al aan Metro uit waarom het zo lastig is om een nieuw anticonceptiemiddel op de markt te brengen.

Zo is er veel concurrentie. „Hormonale anticonceptie voor vrouwen is al in ontwikkeling sinds de jaren 60. In de tussentijd werd het steeds veiliger, de hoeveelheid hormonen werd verlaagd en er kwamen verschillende toedieningsvormen, zoals pleisters, injecties en vaginale ringen.” De mannenpil moet dus tegen zestig jaar achterstand opboksen. Daarnaast zijn de richtlijnen voor studies volgens Out steeds strenger geworden. „We accepteren minder bijwerkingen.”

