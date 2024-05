Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spaans dorp is vrijgezellen in piemelpakken helemaal zat en komt met boetes

Joelende vrijgezellen met piemelpakken of sekspoppen. In het Spaanse kustplaatsje Platja D’Aro zijn ze er helemaal klaar mee. De gemeente heeft daarom besloten om actie te ondernemen. Wie het toch waagt zich te heisen in zo’n peniskostuum, kan rekenen op een hoge boete.

De Spaanse badplaats, op zo’n veertig kilometer ten noorden van Lloret de Mar, is een populaire bestemming onder zowel Spaanse als internationale toeristen. Het plaatsje is dan ook een hit onder mensen die een vrijgezellenfeest vieren.

Vrijgezellen in piemelpakken

Goed voor de toerismesector, zou je zeggen. Maar die populariteit heeft ook een keerzijde. Vooral voor de 12.000 inwoners is de lol er wel een beetje vanaf. Ieder weekend bestormen schaars geklede en in piemelpakken gehulde vrijgezellen het dorp. Talloze websites bieden namelijk pakketten aan om je vrijgezellenfeest in Platja D’Aro te vieren, inclusief cruises, accommodatie én strippers, zo meldt The Guardian.

Niet gek dus dat het badplaatsje zo populair is onder vrijgezellen. Maar de locals hebben er hun buik van vol. Ze klagen over overlast die de feestende vrijgezellen veroorzaken.

Aan lantaarnpaal vastgeplakt

Zo kwam er onlangs nog een melding bij de politie binnen van een incident waarbij een bruidegom aan een lantaarnpaal was vastgetaped, terwijl zijn vriendengroep de buurt tot in de vroege uurtjes wakker hield met harde muziek.

„Daar moeten we tegen optreden”, aldus burgemeester Maurici Jiménez. Hij heeft geluisterd naar zijn inwoners en komt met een strenge verordening. Wie zich na invoering nog in een piemelpak op straat waagt, kan rekenen op een boetes tussen de 300 en 1500 euro. Datzelfde geldt ook voor schaarsgeklede toeristen en mensen die ‘met poppen of andere accessoires van seksuele aard’ over straat gaan.

Grote invloed op gemeenschap

„De vrijgezellenfeesten hebben een grote invloed op onze gemeenschap. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de andere toeristen die komen om te genieten van de publieke ruimte. We moeten hiertegen optreden”, stelt de burgemeester. Een ander onderdeel van de verordening is dat je niet meer met ontbloot bovenlijf of in zwemkleding over straat mag. Alleen de promenade bij het strand is een uitzondering.

Reacties