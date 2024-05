Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders grapt over aftreden en andere opvallende momenten uit debat over kabinetsakkoord

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het omstreden hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB vorige week afsloten. Dit waren een aantal opvallende momenten uit dat debat.

De vier partijen presenteerden vorige week het resultaat van acht weken onderhandelen. Zij beloven onder meer lastenverlichting en het strengste asielbeleid ooit. Deze onderhandelingsronde had ook een premierskandidaat moeten opleveren, maar daar wordt pas morgen verder over gesproken met beoogd formateur Richard van Zwol.

Wilders grapt dat hij aftreedt om zo toch premier te worden

„Ik heb een simpele vraag voor de heer Wilders: welke verbeterpunten ziet voor hij zelf nog voor de komende weken?”, vraagt D66-leider Rob Jetten aan de PVV-leider. „Nou, ik dacht net nog: ik zou natuurlijk kunnen aftreden”, antwoordt hij gekscherend. „En dan Fleur Agema politiek leider kunnen maken. Dat gaat zij morgen naar het overleg en stelt ze mij voor als nieuwe minister-president.”

Hierop klinkt geklap en gelach in de zaal. „Ik denk dat de heer Omtzigt dat niet zal accepteren, maar het zou een idee zijn”, vervolgt de PVV-leider. „Als Pieter dat een goed idee vindt, dan zijn we er morgen uit. Dan houden we ons aan onze afspraak en ben ik toch minister-president.”

Frans Timmermans en Geert Wilders botsen tijdens debat

Het waren natuurlijk niet alleen grappen en grollen tijdens het debat. Zo lag Wilders met Frans Timmermans in de clinch. De GroenLinks/PvdA-leider noemde PVV tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord radicaal-rechts en dat was tegen het zere been van Wilders. Hij vindt dat Timmermans daarmee zegt dat PVV-kiezers een radicale partij aanhangen. „En dat zijn wij niet.”

Timmermans wierp tegen dat Wilders de „instituties die de democratie dragen” veelvuldig heeft aangevallen en de stempel ‘radicaal-rechts’ daarom terecht is. „We zullen altijd binnen de kaders van de democratie werken”, belooft de PVV-leider. Gebruik van geweld keurt hij ook af.

De leider van GroenLinks/PvdA haalt aan dat Wilders journalisten „tuig van de richel” heeft genoemd en de onafhankelijkheid van rechters in twijfel heeft getrokken. „En nu zit u in het midden van de macht. Ik vind dat voor Nederland een hele zorgelijke ontwikkeling.”

Wie wordt de nieuwe premier?

Wilders ging ook serieus in op de grote vraag van het moment: wie wordt premier van ons land? Het antwoord daarop heeft flinke haast, zei Wilders. Die vraag wordt volgens de PVV-leider „morgenvroeg, acuut, meteen” besproken.

Hij baalt ervan dat Ronald Plasterk zich heeft teruggetrokken als kandidaat na negatieve berichten over patenten die hij heeft geclaimd. „Het zou volgens mij een geweldige minister-president zijn geweest”, zei Wilders. „Veel had voorkomen kunnen worden als de leider van de grootste partij de premier had kunnen worden.”

Wilders geeft in debat tandenknarsend toe dat klimaatdoel blijft staan

Het klimaatdoel om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 vergeleken met 1990 blijft staan in het nieuwe hoofdlijnenakkoord, gaf Wilders met frisse tegenzin toe. „Ik vrees van wel”, zei de PVV-leider op vragen hierover van Henri Bontenbal (CDA).

Wilders zegt wel dat het klimaatbeleid hier en daar is bijgestuurd. Zo stelt hij bijvoorbeeld tevreden dat de verplichting is geschrapt om vanaf 2026 een nieuwe warmtepomp te installeren als de verwarmingsketel moet worden vervangen. De PVV-leider vindt het ook positief dat eerst wordt gekeken naar de ruimte voor vissers voordat windmolens op zee worden geplaatst.

Reacties