Wat je kunt doen als je de inkomstenbelasting niet kunt betalen

Tussen 1 maart tot 1 mei was het tijd om onze jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in te dienen over belastingjaar 2023. Bij veel mensen vallen nu de voorlopige of definitive aanslagen op de (digitale) deurmat. Moet jij volgens de aanslag geld terugbetalen, maar kun je het bedrag niet nu niet betalen? Dit is wat je kunt doen.

Brengt jouw aangifte inkomstenbelasting 2023 positiever nieuws en krijg je geld terug van de Belastingdienst? De Belastingdienst streeft ernaar dat het geld een week nadat je de aanslag hebt ontvangen op je rekening staat.

Voorlopige of definitieve aanslag

Heb jij je aangifte inkomstenbelasting 2023 voor 1 april 2024 ingediend? Dan kun je voor 1 juli bericht verwachten. Heb jij later dan 1 april je aangifte verstuurd? Dan streeft de Belastingdienst ernaar binnen drie maanden te reageren.

Je krijgt reactie in de vorm van een voorlopige of een definitieve aanslag. In veel gevallen krijg je meteen een definitieve aanslag. Ontvang je een voorlopige aanslag? Dan volgt een definitieve aanslag later alsnog. Op de aanslag – zowel de voorlopige, als de definitieve – staat hoeveel geld je terugkrijgt of moet betalen.

Belastinggeld terugbetalen

Heb jij een voorlopige aanslag ontvangen en moet je een bedrag terugbetalen? Dan is het belangrijk om dat binnen de genoemde termijn te doen. Ook als jij denkt dat de voorlopige aanslag niet klopt. Denk je dat de aanslag niet klopt? Dan kun je wijzigingen doorgeven, waardoor de definitieve aanslag zou kunnen veranderen. In dat geval dien je alsnog heb te betalen bedrag binnen de termijn te betalen. Blijkt later dat je te veel hebt betaald? Dan wordt dat alsnog verrekend en krijg je terug waar je recht op hebt.

Wanneer moet ik betalen?

Krijg je een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023, verzonden op 1 mei 2024? Dan moet de aanslag binnen 6 weken worden betaald, omdat de aanslag is opgelegd over het voorgaande jaar. In dat geval moet de aanslag voor 12 juni betaald zijn.

Stel dat je een voorlopige of definitieve aanslag krijgt, je moet geld terugbetalen, maar je kunt het geld niet (op tijd) betalen. Dan is het verstandig om in actie te komen. In sommige gevallen kan de betaling worden uitgesteld, of je kunt een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst. Goed om te weten: ook als je uitstel hebt aangevraagd en deze is goedgekeurd, of als je een betalingsregeling hebt getroffen, dan kost dit geld. Je betaalt dan namelijk invorderingsrente.

💡 Wat is invorderingsrente? De invorderingsrente is sinds 1 januari 2024 gelijk aan 4 procent. Volgens de Belastingdienst lopen zij (spaar)rente mis, als jij het te betalen bedrag niet op tijd betaalt. Het bedrag dat de staat daardoor misloopt, wordt in rekening gebracht. Meer weten over de belastingrente? Je leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Uitstel belasting betalen

Ben jij geen ondernemer of zzp’er en moet je belastinggeld over fiscaal jaar 2023 terugbetalen, maar kun je het geld nu niet afdragen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt kort uitstel aanvragen voor 4 maanden, een betalingsregeling treffen van maximaal 12 maanden of een persoonlijke betalingsregeling langer dan 12 maanden aanvragen.

Kort uitstel

Je kunt onder verschillende voorwaarden in aanmerking komen voor kort uitstel van 4 maanden. Zo mag de openstaande belastingschuld niet hoger zijn dan 20.000 euro, tenzij je al uitstel van betaling hebt gekregen. Daarnaast heb je niet eerder gebruik gemaakt van uitstel van betaling en staan er geen aanslagen met dwangbevel open.

Je kunt uitstel aanvragen door te bellen met de Belastingtelefoon (0800 – 0543) of door een brief te sturen naar de Belastingdienst. Om hogere kosten en aanmaningen te voorkomen, is het belangrijk dat je verzoek voor uitstel van betaling is ingediend voordat de betalingstermijn van de aanslag is verlopen.

Lang(er) uitstel

Heb je 4 maanden kort uitstel gekregen? Dan is het mogelijk om nog een betalingsregeling van 12 maanden aan te vragen. Is die termijn ook niet haalbaar? Dan kun je een verzoek indienen voor een persoonlijke betalingsregeling op basis van bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden. Dit kan als je bijvoorbeeld je baan bent kwijtgeraakt, huurachterstanden moet inlopen of gezondheidsproblemen hebt.

Voor ondernemers gelden net andere voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling. Wil jij meer weten over jouw persoonlijke situatie, of heb jij hulp nodig bij belastingzaken? Op verschillende plekken wordt er hulp geboden. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek of bij de Belastingwinkel. Hier vind je meer informatie over hulp bij belastingzaken.

Wat jouw situatie ook is, het is altijd goed om de Belastingdienst tijdig in te lichten, als je de aanslag niet kunt betalen. Zo kunnen zij je verder helpen en voorkom je onnodige extra kosten.

