Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze steden betaal je het meest en het minst voor je studentenkamer

De prijs van een studentenkamer stijgt, heeft verhuurplatform Kamernet onderzocht. Afgelopen jaar steeg de prijs van een studentenkamer met ruim 5 procent. En met die stijgende prijs, stijgt ook de concurrentie. Voor iedere kamer aangeboden via het platform stonden ruim 20 potentiële bewoners in de rij.

Een van de oorzaken van de stijgende prijzen is het gat tussen de vraag en het aanbod. „De kloof tussen vraag en aanbod in Nederland wordt steeds groter, wat leidt tot stijgende huurprijzen”, stelt Djordy Seelmann, CEO van Kamernet.

De goedkoopste studentenkamer

Toch is het niet overal even duur. Wil jij niet al te diep in de buidel tasten voor je studentenkamer? Dan biedt Wageningen de beste uitkomst. Daar betaal je gemiddeld 376 euro per maand voor een studentenkamer. Op de tweede plaats volgt Enschede met een gemiddeld prijskaartje van 381 euro. Daarna volgt Leeuwarden met een kamerprijs van gemiddeld 404 euro. Op de vierde plaats vinden we Ede, met een kamerprijs van 416 euro, en ook in Delft betaal je relatief weinig: 465 euro.

Studentenstad Kamerprijs Wageningen 376 euro Enschede 381 euro Leeuwarden 404 euro Ede 416 euro Delft 465 euro Bron: Verhuurraportage Kamernet

De duurste studentenkamer

In Amsterdam betaal je het meest voor de studentenkamer. Daar kost een studentenkamer gemiddeld 951 euro in eerste kwartaal van 2024. Op de tweede plaats staat Utrecht. Daar kost een kamer gemiddeld 800 euro. Op plaats drie vinden we hofstad Den Haag, waar er gemiddeld 745 wordt betaald. Iets goedkoper is Haarlem. Daar betaal je gemiddeld 741 euro.

Hoewel Haarlem op de vierde plaats komt, betaal je in deze stad qua vierkante meters het meest: voor één vierkante meter woonruimte betaal je gemiddeld 51 euro. Ter vergelijking, in de goedkoopste studentenstad Wageningen betaal je ‘slechts’ 20 euro per vierkante meter.

Studentenstad Kamerprijs Amsterdam 951 euro Utrecht 800 euro Den Haag 745 euro Haarlem 741 euro Rotterdam 723 euro Bron: Verhuurraportage Kamernet

De hoogte van de studiebeurs

Sinds dit studiejaar ontvangen studenten weer een basisbeurs. Maar die beurs blijkt in de meeste studentensteden niet toereikend om de huur van de studentenkamer te bekostigen. Uitwonend studenten ontvangen namelijk dit studiejaar 439,20 per maand. Dat bedrag is inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro. Volgend jaar verdwijnt die extra verhoging.

Voor deze rapportage heeft Kamernet ruim 32.000 studentenkamers geanalyseerd.

Reacties