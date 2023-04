Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo houd je tanden gezond én wit, volgens een tandarts

We willen allemaal witte tanden, maar laten ze niet meteen bleken of gaan met strips in de weer. Volgens cosmetisch tandarts Victoria Veytsman hoeft dat ook niet, volgens haar zijn er genoeg andere dingen die je kunt doen om je gebit gezond en daarmee wit te houden. De tandarts geeft drie tips om je tanden wit te krijgen én te houden.

Fijne lijntjes bij je ogen, pigmentvlekken of meer lijnen op je handen: het zijn allemaal tekenen dat je ouder wordt. We kennen ze allemaal en ontkomen doe je er niet aan. Ze zijn zelfs charmant!

Volgens tandarts Victoria Veytsman is er echter een ander lichaamsdeel dat veroudering van het lichaam het meest drastisch laat zien: je glimlach. „Dit komt misschien als een verrassing, maar de glimlach is eigenlijk een van de eerste plekken in je lichaam waar veroudering te zien is”, vertelt ze aan MBG.

Niet zo gek ook als je bedenkt hoe vaak en veel je je mond gebruikt. Van eten en drinken, tot praten, glimlachen en jezelf uiten. Er is geen dag dat je mond niet gebruikt. Je mond is hierdoor ook wel een beetje de dupe van zijn eigen veelgebruikte kracht. Volgens Veytsman is het daarom ook niet gek dat je veroudering als eerste bij je mond opmerkt.

Maar niet getreurd, volgens de cosmetisch tandarts zijn er genoeg dingen die je kunt doen om je gebit gezond te houden en daarmee ook je tanden wit te krijgen en te behouden.

3 tips om je tanden gezond en wit te krijgen

Say cheese!

1. Verzorg je mond goed (óók als je moe bent)

„Gezondheid is de basis van alle schoonheid, dus een gezonde glimlach leidt meestal tot een mooie glimlach”, zegt Veytsman. Als je dus een stralende, witte glimlach wilt en die wilt behouden als je ouder wordt, is mondverzorging heel belangrijk. En wat verstaan we daar precies onder?

Veytsman raadt aan je tanden twee keer te poetsen met een elektrische tandenborstel, te flossen, je tong te schrapen en mondwater te gebruiken voor een gezonde mond en tanden. Ze legt uit: „Het opbouwen van het natuurlijke glazuur van je tanden kan niet alleen vlekken wegpoetsen, maar ook voorkomen dat dat vlekjes überhaupt ontstaan. En als je tanden en tandvlees gezond zijn, zien ze er veel minder dof uit.”

Over mondwater heeft de cosmetisch tandarts nog wel een kritische side note. Traditioneel mondwater is namelijk heel erg antibacterieel en spoelt alle bacteriën weg, dat betekent de slechte én de goede bacteriën. De gezondheid van je mond heeft veel baat bij het behouden van goede bacteriën in je mond. Kijk daarom goed welk mondwater je kiest. Er bestaan ook natuurlijkere mondwaters die zachter zijn en niet de goede bacteriën wegspoelen.

2. Wil je wittere tanden? Poets je tanden niet meteen na het eten

Als je ouder wordt, heb je meer kans op kleine vlekjes op je tanden of het geler worden van je tanden, omdat het glazuur van je tanden verzwakt. Koffie en rode wijn zijn drankjes die je tanden erg kunnen laten doen verkleuren. Veel mensen zijn geneigd om na het drinken van deze dranken hun tanden te poetsen om het verkleuren van de tanden te voorkomen.

Volgens Veytsman is dit een grote vergissing: „Ik zou zeker niet aanraden om je tanden te poetsen direct na het eten of drinken van eten of drinken dat vlekken veroorzaakt, omdat het zuur is. Je gaat dan het zure materiaal in je tanden wrijven.” In plaats daarvan kun je het beste je mond meteen daarna spoelen met water om vlekken te voorkomen.

3. Investeer in een mondbitje en poets niet te hard

Ook het terugtrekken van tandvlees is een teken van veroudering van je glimlach. Volgens Veytsman kan dit in je genen zitten, dus check het gebit van je ouders eerst als dit je opvalt. En het kan ook ontstaan door te hard poetsen of tandenknarsen.

Als je tandenknarst, raadt de tandarts aan om een knarsbitje (splint) te dragen als je slaapt. Tandenknarsen is vaak de oorzaak van terugtrekkend tandvlees. Ook raadt Veytsman aan om een zeer zachte tandenborstel te gebruiken en niet te hard te poetsen, zodat er geen kans meer bestaat dat je het tandvlees tijdens het poetsen te veel omhoog drukt.

Mondhygiëne is dus niet alleen belangrijk voor je algehele gezondheid, maar ook als je veroudering in je gezicht wilt tegengaan. Je mond beslaat toch een derde van je gezicht, dus belangrijk genoeg om niet over te slaan. Aan de slag dus vanavond: poetsen, flossen en schrapen. Ja, óók als je moe bent of geen zin hebt. You can do this!