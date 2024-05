Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Relatietherapeut Veronne: ‘Waarom leren we dit nergens?!’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen en gaan we in gesprek met een psycholoog. Met deze keer: Veronne van der Meijs, die haar baan als directeur bij een non-profit organisatie verruilde voor een leven als relatietherapeut.

Ze studeerde econometrie, bekleedde topfuncties bij Randstad en was directeur bij non-profitorganisatie Jinc. Toch besloot Veronne van der Meijs het roer om te gooien.

Relatietherapeut Veronne in De Werkvloer

Nu is de 35-jarige Veronne relatietherapeut en runt ze samen met haar zus Bureau Liefhebbers. De lessen over liefde deelt zij niet alleen in de spreekkamer, maar ook samen met haar zus Fleur van der Meijs, orthopedagoog, in hun podcast Liefdeswerken. Want als het aan Veronne ligt, kunnen onze relaties van tijd tot tijd allemaal een APK gebruiken.

In deze aflevering hoor je alles over de werkdag van een relatietherapeut. Bespreken we waar je op kunt letten als je bij een relatietherapeut aanklopt en hoor je waarom Veronne een carrièreswitch maakte. En wanneer ben je eigenlijk geschikt om relatietherapeut te zijn, als iedereen zich te pas en te onpas zo mag noemen?

Benieuwd? Je hoort het in aflevering 19 van Metro‘s podcast De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande links.

