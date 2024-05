Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna twee miljoen Nederlanders lopen extra risico op fraude, dit is waarom

Als iemand je zuurverdiende centjes op slinkse wijze los weet te peuteren bij je, is dat nooit leuk. Daarom is het goed om waakzaam te zijn op mogelijke fraudeurs. Volgens onderzoek van ABN AMRO is niet elke Nederlander dat. Sterker nog, bijna twee miljoen Nederlanders lopen extra risico op fraude. Dit is waarom.

Uit het onderzoek van de bank blijkt zelfs dat jongeren mogelijk vatbaarder zijn voor fraude dan ouderen. Onlangs lanceerde ING al een nieuwe knop die zou moeten beschermen tegen bankfraude.

Hierom lopen sommige Nederlanders meer risico op fraude

Bijna één op de acht Nederlanders weet niet dat een bank hen nooit zal vragen om hun pinpas op te sturen. Dat is een tactiek die fraudeurs volgens ABN AMRO steeds vaker toepassen. Daarnaast weet 27 procent van de Nederlanders niet wat een bank nooit aan je zal vragen. Het ontbreken van die kennis is dan ook mede de reden dat veel Nederlanders, zo’n twee miljoen, mogelijk extra risico lopen op fraude.

Jongeren weten het minst goed wat een bank nooit van hen zal vragen en lopen dus meer risico in zo’n truc te trappen. Nederlanders van 50 jaar en ouder weten het beste wat ze wel (en wat vooral niet) kunnen verwachten van hun bank. Fraudeurs spelen in op de onwetendheid van sommige mensen en ontfutselen hen zo hun zuurverdiende geld.

„In de praktijk zien we dat er steeds vaker aan mensen wordt gevraagd om de betaalpas op te sturen, en dat is alarmerend. De betaalpas kan namelijk niet alleen misbruikt worden om betalingen te doen, maar is voor fraudeurs ook vaak de laatste stap om toegang te krijgen tot de online bankomgeving,” vertelt Kathelijne Swaak, Expert Lead Fraud Chain.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Fraude voorkomen: dit vraagt een bank nooit van je

Om fraude te voorkomen, wil ABN AMRO de kennis onder Nederlanders verhogen. Want als je weet dat je bank je nooit zal vragen je pinpas op te sturen, zal je dat ook niet doen. Om fraude te voorkomen is het dus handig om goed geïnformeerd te zijn. Deze dingen zal een bank nooit van je vragen:

Een beveiligingscode doorgeven

Tijdens een telefoongesprek geld overmaken

In te loggen in de bankieren-app via een link in een sms of email

Direct geld overmaken, via een sms of email

Een betaalpas opsturen

Het stereotype beeld is dat ouderen vaker slachtoffer worden van fraude, maar vooral jonge Nederlanders lopen extra risico in één van bovenstaande trucs te trappen. Onthoud dus dat dat dingen zijn die je bank nóóit van je zal vragen. Ontvang je een brief of email van je bank? Check dan altijd of die wel echt is. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de afzender bij een email, mogelijke spelfouten of verdachte verzoeken. Twijfel je? Bel dan je bank via het nummer dat op hun eigen website te vinden is.

Reacties