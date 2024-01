Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze boodschappen worden goedkoper in de supermarkt

Het is de afgelopen tijd een bekend liedje: de boodschappen die duurder en duurder worden. Maar er is ook goed nieuws op supermarktgebied, schrijft De Telegraaf, want basisartikelen worden goedkoper.

Er is echter nog geen reden om de slingers helemaal uit te hangen. Rabobank-specialist Sebastiaan Schreijen zegt tegen de krant dat de inflatie zelfs oploopt. Dat zou onder meer te makken hebben met de verbruiksbelasting op suikerhoudende dranken die omhoog is geschroefd. De Rabobank denkt dat de boodschappenprijzen over 2024 1 à 2 procent hoger uitvallen dan in 2023.

Sommige boodschappen zijn goedkoper geworden

Máár: er zijn wel boodschappen die goedkoper zijn geworden. Dat geldt voor producten waarvan de grondstofprijs een belangrijk deel van de kosten uitmaakt. Volgens Schreijen is dat in ieder geval alles dat met zuivel te maken heeft, omdat de melkprijs voor de boeren vorig jaar flink omlaag ging. Dat vertaalt zich op een gegeven moment naar lagere prijzen in het schap voor melk, maar bijvoorbeeld ook voor yoghurt en room.

Schreijen zag ook de broodprijs de afgelopen maanden dalen. Dit doen supermarkten bewust, denkt hij, omdat brood een product is dat vaak wordt verkocht en de prijs daardoor meer opvalt. Bij bijvoorbeeld mayonaise zou de consument het prijsverschil veel minder snel opmerkten.

Voedseleconoom Thijs Geijer van ING noemt ook zuivel als product dat goedkoper werd, maar geeft wel aan dat het de vraag is of de prijzen verder zakken, omdat de boeren weer een hogere prijs krijgen voor hun product. Producten die volgens hem zachter geprijsd worden, zijn bepaalde kruidenierswaren, ontbijtgranen, havermout, toast, filterkoffie en zonnebloemolie.

Strategie achter goedkopere basisproducten

Supermarktketen Jumbo verlaagde in het najaar structureel de prijs van ruim 1500 producten, vooral basisboodschappen. Daar zit een strategie achter, zegt Schreijen. „Als je mensen zo naar binnen haalt of binnen houdt, dan hoop je dat ze ook de wat luxere artikelen in het mandje gooien.”

