Voorkom boetes en markeer deze belasting-deadlines in je agenda

Komende tijd staan er een aantal belangrijke momenten te wachten omtrent belastingen. Tijd voor de eerste btw-aangifte, je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en de uitbetaling van de belastingteruggaaf. Zet deze data in je agenda, zo voorkom je boetes en weet je waar je aan toe bent.

En als je toch bezig bent met de financiële administratie; iDeal ondergaat een transformatie en zal binnenkort plaatsmaken voor een nieuw betalingssysteem. Dit ga jij daar zelf van merken.

Aangifte inkomstenbelasting versus btw-aangifte

Tijd om eerst helderheid te scheppen tussen de verschillende aangiftes. Tussen 1 maart en 1 mei moeten veel Nederlanders aangifte inkomstenbelasting doen. Dat is een persoonlijke belastingaangifte over het inkomen dat je het voorgaande fiscaal jaar hebt verdiend. In 2024 doe je aangifte over fiscaal jaar 2023. Bij de aangifte inkomstenbelasting geef je bijvoorbeeld het inkomen uit loondienst op, maar ook de winst uit een onderneming, andere inkomsten uit werk en het eigen vermogen.

De btw-aangifte is een zakelijke belasting. Deze moet je niet jaarlijks indienen, maar ieder kwartaal. De eerste btw-aangifte voor 2024 moet je voor 30 april indienen, tenzij je bent vrijgesteld van de btw-aangifte. Heb je geen vrijstelling? Dan moet je ieder kwartaal aangifte doen, ook als je dat kwartaal geen omzet hebt gedraaid of geen kosten hebt gemaakt. Je kunt een vrijstelling aanvragen met de kleineondernemersregeling (KOR). De jaaromzet van je bedrijf mag dan niet hoger zijn dan 20.000 euro.

Data btw-aangifte 2024

Voor de zakelijke btw-aangifte heb je na ieder kwartaal een maand de tijd. De precieze data voor de btw-aangifte vind je in onderstaande tabel.

Tijdvak Uiterste aangiftedatum 1e kwartaal 2024 30 april 2024 2e kwartaal 2024 31 juli 2024 3e kwartaal 2024 31 oktober 2024 4e kwartaal 2024 31 januari 2025 Bron: Belastingdienst

Data aangifte inkomstenbelasting 2023

Heb je een aangiftebrief ontvangen? Dan staat daarop de datum vermeld wanneer je aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Over het algemeen is dit voor 1 mei 2024. Ook als je geen brief hebt ontvangen, kan het zijn dat je alsnog aangifte moet doen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.

💡 Wel of geen fiscaal partners? Je bent onder andere fiscaal partner als….

– Je getrouwd bent.

– Je geregistreerd partners bent.

– Je samen met je broer of zus huiseigenaar bent en beiden staat ingeschreven op dat adres.

– Je samen een kind hebt en beiden op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Red je het niet om voor 1 mei aangifte te doen? Dan kun je uitstel aanvragen voor je belastingaangifte 2023. Dat kan alleen als je een aangiftebrief hebt ontvangen. Vraag je voor 1 mei uitstel aan? Dan krijg je uitstel tot 1 september 2024. Na het aanvragen van je uitstel krijg je binnen 3 weken een bevestiging van de Belastingdienst. Doe jij aangifte met een fiscaal partner? Dan moet je beiden uitstel aanvragen, of met een machtiging uitstel voor je partner aanvragen. Uitstel kun je online, schriftelijk of telefonisch aanvragen.

Twijfel je of jij wel of geen aangifte inkomstenbelasting moet doen? Daarover lees je meer via onderstaand artikel.

