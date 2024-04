Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is 5 mei een vrije dag?

5 mei, oftewel Bevrijdingsdag, komt er weer aan! Nu heb je met Pasen, Koningsdag en Pinksteren sowieso vrij (met de uitzondering van sommige beroepen), maar is 5 mei niet altijd een dag waarop je niet hoeft te werken. Wanneer is 5 mei wél een vrije dag?

We zetten wat feitjes op een rij voor je. Had je deze handige vakantiedagen-truc al gezien? Zo heb je een maximaal aantal dagen vrij, door ze op het juiste moment in te zetten.

Bevrijdingsdag

Elke 4 mei herdenken we, 5 mei staat in het teken van feest. Dat is namelijk de dag dat de Duitsers zich overgaven in 1945. En anders dan Pasen en Pinksteren, valt Bevrijdingsdag áltijd op dezelfde dag, ook als het om een zondag of religieuze dag gaat. Dit jaar hebben we met Koningsdag overigens pech: die valt op een zaterdag en dat betekent dus geen extra vrije dag. 5 mei is dit jaar een zondag, dus die hebben de meeste mensen al vrij.

Vaak vind je op 5 mei door het hele land feesten, muziek en bijvoorbeeld vrijmarkten. Een bekende Nederlander houdt elk jaar een 5 mei-lezing en ontsteekt het bevrijdingsvuur.

Goed, Bevrijdingsdag is dus niet altijd een wettelijke vrije dag, zoals bijvoorbeeld Koningsdag en eerste kerstdag. 5 mei is weliswaar een officiële feestdag in Nederland, maar werkgevers mogen zelf bepalen of ze hun werknemers elk jaar vrij geven op die datum. Ambtenaren hebben vaak wel vrij op 5 mei, kinderen hoeven meestal niet naar school omdat 5 mei normaliter in de meivakantie valt.

Maar, lezen we op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, sommige cao’s geven aan dat 5 mei niet elk jaar, maar alleen in lustrumjaren een vrije dag is. Dat betekent dat je eens in de vijf jaar vrij hebt op Bevrijdingsdag en de volgende vrije 5 mei in 2025 is. Nog eventjes wachten dus, en je hebt een extra maandag vrij!

