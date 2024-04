Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze manier krijgen scholieren (ook volwassenonderwijs) 485 per maand gestort

In Nederland kennen we allerlei toeslagen; zorgtoeslag, huurtoeslag en bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag. Maar er bestaat ook de tegemoetkoming voor scholieren, waarvan de basistoelage al kan oplopen tot 485 euro per maand. Lees hier of jij in aanmerking komt.

Zorgen dat jij in 2024 niet te veel toeslag ontvangt, die je achteraf moet terugbetalen? Dan is het belangrijk om persoonlijke wijzigen tijdig aan de Belastingdienst door te geven, dat kan bijvoorbeeld via de app Toeslagen van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming scholieren

Terug naar de tegemoetkoming voor scholieren. Wat is dat precies en wanneer heb je daar recht op? De tegemoetkoming scholieren is een toeslag die mensen vanaf 18 jaar kunnen aanvragen ter compensatie voor de schoolkosten. Een voorwaarde is dat je les krijgt op een middelbare school, volwassenonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Voorwaarden tegemoetkoming scholieren

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. De precieze voorwaarden vind je hieronder.

Je bent tussen de 18 en 30 jaar oud

Je volgt een voltijdopleiding in het voorgezet (speciaal) onderwijs

je volgt een voltijdopleiding in het voortgezet algemeen volwassenonderwijs

Je hebt de Nederlandse identiteit

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming voor scholieren is beschikbaar voor zowel mensen die thuiswonen, als scholieren die niet thuis wonen. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende compensatie is beschikbaar voor scholieren van wie de ouders niet, of nauwelijks kunnen meebetalen aan het schoolgeld.

Voor thuiswonende scholieren bedraagt de basistoelage 137,58 per maand. Als uitwonend scholier loopt de basistoelage op tot 320 euro per maand, met dit jaar een extra tijdelijke verhoging: een koopkrachtmaatregel. Met die extra verhoging bedraagt de basistoelage voor uitwonende scholieren 485,08 euro per maand. Deze bedragen gelden van januari tot juli 2024.

De aanvullende toelage varieert tussen de 88,19 euro per maand en 129,15 euro per maand, afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. In onderstaande tabel vind je de aanvullende toelage per onderwijssoort.

Soort onderwijs Maximale aanvullende tegemoetkoming scholieren (bovenop basistoelage) Voortgezet onderwijs, onderbouw 88,19 euro Voortgezet onderwijs, bovenbouw 96,55 euro Voortgezet speciaal onderwijs 58,58 euro Voortgezet algemeen volwassenonderwijs 129,15 euro Particulier voortgezet onderwijs, onderbouw 120,74 euro Particulier voortgezet onderwijs, bovenbouw 129,15 euro Bron: DUO, tegemoetkoming scholieren

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende toeslag, wordt er gekeken naar het inkomen van de ouders of verzorgers. Voor de tegemoetkoming voor schooljaar 2023/2024 wordt er gekeken naar het inkomen dat zij hebben verdiend in 2021. Was totale inkomen in dat jaar niet hoger dan 38.778,84 euro? Dan heb je als scholier recht op de maximale aanvullende toelage. Ook bij een hoger inkomen kan het zijn dat je recht hebt op een aanvullende toelage. Hier geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage. Checken waar jij recht op hebt? Gebruik dan deze rekentool van DUO.

Tegemoetkoming scholieren aanvragen

Om de tegemoetkoming scholieren aan te vragen, heb je allereerst een DigiD nodig. Met je DigiD kun je inloggen op Mijn Duo. Daar vraag je de tegemoetkoming scholieren aan.

Als je voldoet aan de voorwaarden, heb je vanaf je 18e direct recht op de toelage. Wil jij vanaf dat moment direct de toeslag ontvangen? Dan is het slim om de tegemoetkoming twee maanden voor je 18e verjaardag aan te vragen. Het aanvraagproces kan namelijk even duren. Dien je later pas je aanvraag in? Ook dan is er geen man overboord. Tot het begin van het schooljaar kun je de tegemoetkoming ook met terugwerkende kracht ontvangen.

