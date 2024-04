Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Man dreigt zichzelf op te blazen in Iraanse consulaat in Parijs’

Een man is vrijdag het Iraanse consulaat in Parijs binnengedrongen en heeft volgens media gedreigd zichzelf op te blazen. Hij leek een bomvest aan te hebben en zei wraak te zoeken voor de dood van iemand. De politie heeft het gebied onmiddellijk afgezet en speciale eenheden zijn naar binnen gegaan en hebben de man overmeesterd, meldde nieuwszender BFMTV. Hij bleek geen explosieven bij zich te hebben.

In hetzelfde pand werd volgens Franse media in september brand gesticht. Daar werd een Franse man van Iraanse komaf voor aangehouden. De politie dacht toen aan een politiek motief, omdat de brandstichting precies een jaar na de dood van Mahsa Amini was. Die 22-jarige Koerdisch-Iraanse studente overleed in een Iraanse politiecel.

ANP

