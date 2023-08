Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 700.000 Nederlanders laten zorgtoeslag tot 1332 euro liggen

Laat geen geld liggen en check snel of jij in 2022 recht had op zorgtoeslag. Want hoewel zo’n 7 miljoen Nederlanders recht hebben op zorgtoeslag, lijkt het erop dat 10 procent van hen geen aanvraag indient, blijkt uit cijfers van Dienst Toeslagen.

Vanwege een opgerekte inkomensgrens hebben dit jaar hebben meer Nederlanders recht op zorgtoeslag. En niet alleen komen méér mensen in aanraking voor de tegemoetkoming, ook is het bedrag dit jaar met maximaal 516 euro verhoogd. Heb jij je aanvraag al ingediend?

Verhoogde zorgtoeslag

Volgens recente berekeningen uitgevoerd door Independer hebben maar liefst 7 miljoen Nederlanders dit jaar recht op deze tegemoetkoming. Daarnaast is het bedrag flink gestegen.

Waar de maximale zorgtoeslag in 2022 nog 110 euro per maand besloeg en dus neerkwam op een maximumbedrag van 1332 euro op jaarbasis, is deze tegemoetkoming dit jaar opgehoogd tot een bedrag van maximaal maandbedrag van 154 euro. Vraag je de toeslag niet aan, dan loop je dus het risico een bedrag tot wel 1848 euro te missen. Heb je een toeslagpartner? Dan was de zorgtoeslag in 2022 maandelijks maximaal 212 euro en in 2023 loopt dat op tot maximaal 256 euro per maand.

Verhoogde inkomensgrens

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, dus niet iedereen die recht heeft op zorgtoeslag komt in aanmerking voor het maximumbedrag. In 2022 kwamen Nederlanders met een toetsingsinkomen tot 22.000 euro op jaarbasis in aanmerking voor de maximale toeslag. In 2023 is die inkomensgrens voor de maximale financiële ondersteuning voor zorg opgeschoven tot 25.000 euro.

Ook met een hoger inkomen kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Zonder toeslagpartner heb je in 2023 recht op zorgtoeslag met een jaarinkomen tot maximaal 38.520 euro. In 2022 was dit nog 31.998 euro op jaarbasis. Heb je wel een toeslagpartner? Dan geldt er een inkomensgrens van 48.224 euro in 2023 en 40.994 euro in 2022.

Geld mislopen

In Nederland hadden de afgelopen 3 jaar zo’n 7 miljoen Nederlanders recht op zorgtoeslag. Specifiek gaat dit om 5 miljoen aanvragers en zo’n 2 miljoen toeslagpartners, blijkt uit cijfers van Dienst Toeslagen. Naar verwachting zal die groep in 2023 nog hoger zijn vanwege de verruimde inkomensgrenzen. Toch vraagt één op de tien Nederlanders die wél recht heeft op zorgtoeslag, géén toeslag aan.

„Uit onze enquête van vorig jaar bleek dat daarbij de toeslagenaffaire ook een rol speelt. Toen vertelde 30 procent van de respondenten geen zorgtoeslag aan te vragen uit angst om het geld weer terug te moeten betalen”, aldus Independer zorgexpert Mirjam Prins. „Niet iedereen is op de hoogte dat ze recht hebben op zorgtoeslag. Of mensen vinden het misschien moeilijk om de toeslag aan te vragen”, zegt Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen bij de Belastingdienst.

Zorgtoeslag aanvragen

Had je vorig jaar een inkomen van 31.950 euro, dan heb je nog steeds recht op 2 euro per maand. „Als er iets in jouw leven verandert dan kun je ineens wel recht hebben op zorgtoeslag. Als je met pensioen gaat, je baan kwijtraakt of als je partner overlijdt. Het is altijd handig om dit even na te kijken al gaat het om een klein bedrag. Van het extra geld kun je misschien een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld tandzorg, zodat je die kosten dan niet meer hebt”, aldus Prins. In 2022 werd voor 5,5 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd.

💡 Wel of geen zorgtoeslag? Twijfel je of je recht hebt op (zorg)toeslag? Via Dienst Toeslagen kun je een proefberekening maken. Blijkt het dat je nog recht hebt op toeslag? Je kunt tot uiterlijk 1 september 2023 toeslag aanvragen voor 2022.

