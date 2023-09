Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze belastingzaken moet je regelen na een scheiding

De zomerperiode kent een piek in het aantal scheidingsaanvragen. Alsof een relatiebreuk niet genoeg is, komt daar ook nog een hoop administratieve rompslomp bij kijken. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 mensen niet weet wat ze moeten doen nadat het hoge woord eruit is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst onder 500 deelnemers, die gescheiden zijn in de afgelopen 5 jaar. Wat blijkt? Zo’n 40 procent weet niet wat ze moeten regelen.

Kopzorgen na een scheiding

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de mensen na een scheiding meer last heeft van financiële zorgen, dan voor de scheiding.

Het is belangrijk een aantal belastingzaken na de scheiding goed te regelen, legt Naziema Bodha uit, medewerker van de Belastingdienst. „Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen of aanvragen van een voorlopige aanslag, uitzoeken of je samen of alleen aangifte inkomstenbelasting wil doen en het invullen van de scheiden-checklist. Dat geeft overzicht en je weet waar je financieel aan toe bent.”

De voorlopige belastingaanslag

Om te voorkomen dat je volgend jaar voor verrassingen komt te staan, is het wijsheid om direct bij een situatiewijziging je voorlopige aanslag aan te passen. Uit het onderzoek blijkt dat 4 op de 10 gescheiden personen achteraf liever eerder de (voorlopige) aanslag gewijzigd. Een scheiding heeft namelijk effect op bedragen die je eventueel moet betalen of juist kunt ontvangen.

💡 Het aantal scheidingen in Nederland De afgelopen jaren is het aantal scheidingen in Nederland gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2022 liep 7 op de 1000 huwelijken op de klippen, terwijl dat in 2018 nog 9,2 op de 1000 huwelijken waren.

Pas je de aanslag direct na de nieuwe situatie aan? Dan heb je minder kans om achteraf bedragen te moeten terug betalen of ontvang je direct het bedrag waar je recht op hebt, denk bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag. Je kunt de voorlopige aanslag wijzigen of aanvragen via de Belastingdienst.

(G)een gezamenlijke aangifte

Zo’n 40 procent van de stellen die meewerkten aan het onderzoek en gedurende de afgelopen 5 jaar zijn gescheiden, wisten niet dat je de keuze hebt om gezamenlijk of apart de inkomstenbelasting op te geven. Als je besluit om gezamenlijk aangifte te doen over het belastingjaar waarin je bent gescheiden, kun je eventuele aftrekposten – zoals zorgkosten – gunstig verdelen. Ook als je dus al gescheiden bent, kun je als het om de inkomstenbelasting gaat voor dat jaar nog steeds als fiscaal partners door het leven.

Ben je benieuwd wat voor jou persoonlijk het meest gunstig is? En weten of je in aanmerking komt voor eventuele toeslagen? Dan kun je hier een gratis proefberekening maken.

