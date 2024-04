Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Een tiende van mijn inkomen doneer ik’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 29-jarige Jurrin, die drie dagen per week in loondienst werkt en twee dagen voor giften.

Naam: Jurrin

Beroep: jongerenwerker

Woonsituatie: koopwoning

Netto inkomen: 2200 euro (1700 uit loondienst, 500 uit giften)

Jurrin is drie dagen per week in loondienst bij een stichting die jongeren koppelt aan vrijwilligerswerk. Daarnaast werkt hij 2 dagen per week op basis van kerkelijke giften voor een stichting die hij zelf heeft opgezet. Bij deze stichting organiseert hij onder andere bijeenkomsten en evenementen voor jongeren zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap.

Wat vind je van je financiële situatie?

„Aan het begin vond ik het heel lastig om te vragen om giften. Ik doe dit werk sinds 2020 en veel werk rondom de kerk wordt gedaan door vrijwilligers. Ik merkte dat juist het overkoepelende werk rondom jongerenwerk blijft liggen. Door die twee dagen per week lukt het wel om dat te organiseren. Inmiddels vind ik het daardoor ook minder lastig om die giften te vragen. Als iemand het mij zou vragen, zou ik het ook niet vervelend vinden.”

Waarom wordt dit werk niet opgepakt door vrijwilligers?

„In theorie zou dat heel mooi zijn, maar in de praktijk blijkt dat een utopie. Doordat ik twee dagen ben vrijgesteld van werken in loondienst lukt het wel en kunnen we mooie dingen doen. Ik geef bijvoorbeeld coaching en training aan jongerenwerkers binnen verschillende organisaties. We kunnen het netwerk uitbreiden en beter op elkaar inspelen qua event planning en bij elkaar aanhaken. We organiseren bijvoorbeeld kerkdiensten voor jongeren, workshops, sport en spel.

De evenementen zijn open voor iedereen die enigszins geinteresseerd is in de kerk. Tegelijkertijd zoeken wij ook juist verbinding met de maatschappelijke stichting waarvoor ik de andere dagen ook werk. Het is echt een community waar mensen elkaar ontmoeten en iedereen is welkom.”

Wat vind je van je werk?

„Ik vind het een cadeautje dat ik dit kan doen. Ik ontmoet eigenlijk alleen maar positieve mensen die iets voor elkaar willen betekenen.

Toen ik begon met studeren, ben ik gestart met werktuigbouwkunde in Delft, maar techniek was meer een hobby. Ik ben gewisseld naar theologie, want dat is meer mijn passie. Ik wilde met mensen werken. Uiteindelijk heb ik mijn afstudeerproject bij Geloof in de Stad gedaan, waar ik City Shapers heb opgericht. Ik kende het netwerk en zij wilden bouwen aan die extra stichting.”

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„Ik ben christelijk opgevoed. Eerst in kleine gemeente van ongeveer veertig mensen. Op mijn 11e gingen we naar de baptistengemeente in IJmuiden. Mijn ouders vonden het belangrijk om meer aanspraak te hebben en daar heb ik mijn tienertijd beleefd. Ik kom uit een gezin met een open, fijne houding.

Ik ben christelijk opgevoed.

Geld heeft nooit een grote rol gespeeld en ik heb altijd veel van mijn ouders gekregen. De waarde van geld hebben ze mij wel bijgebracht. Zo kreeg ik bijvoorbeeld iedere twee jaar een nieuwe Gameboy, in plaats van ieder jaar, want dat was te duur. We hebben het altijd heel goed gehad en mijn ouders hebben hun prioriteit altijd bij de kinderen gehad.”

Je hebt een koopwoning. Hoe is dat gelukt?

„Ik heb altijd veel kunnen sparen. In mijn studententijd had ik een bijbaan als student-chauffeur. Ik had alle baten van een uitzendkracht, maar nooit de lasten van werk. Er was altijd werk en ik kon flink verdienen. Op mijn 25ste ging ik voor het eerst een jaar uit huis. Toen heb ik even gehuurd, later weer thuis gewoond en ook nog even in de pastorie gewoond met andere studenten. Vorig jaar heb ik een huis gekocht. De vaste lasten zijn nu 1200 euro inclusief hypotheek, gas, water en licht.

Vorig jaar heb ik een huis gekocht.

Omdat ik lang gestudeerd heb, had ik een studieschuld van 25.000 euro. Na overleg met de hypotheekadviseur heb ik die studieschuld afgelost van mijn spaargeld. Zonder schuld kon ik ongeveer 35.000 euro extra hypotheek krijgen, dat was voordeliger.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Gelukkiger niet. Omdat ik merk dat ik geen behoefte heb aan meer geld. Misschien zou ik zelf meer giften doorgeven. Ik zou het zelf in ieder geval niet gebruiken, dus van geven zou ik misschien wel gelukkiger worden. In de cultuur waar ik mij begeef, geef je in principe 10 procent weg van wat er binnenkomt, mits je het kunt missen. Dat vind ik goed passen en doe ik zelf ook. Wel op een verantwoordelijke manier, natuurlijk.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, uiteindelijk niet. En dat zie ik ook om mij heen. Mensen die krom liggen, kunnen nog steeds putten uit hun relatie met God. Voor mij heeft geluk ook te maken met de geloofsvragen. Ik ben heel gelukkig omdat ik God mag kennen, ook zonder geld hoop ik dat ik daarop kan terugvallen.”

