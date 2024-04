Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdien je als yogaleraar

Een betere baan is niet altijd de best betaalde baan. Toch zijn betekenisvolle banen steeds meer in trek. Zingeving, maatschappelijke impact maken of een positieve bijdrage leveren aan de wereld zijn voor veel mensen belangrijker dan een dik salaris. Maar van de lucht kan niemand leven, daarom delen wij welk salaris je verdient als yogaleraar.

Er is niet één opleiding die een toekomst als yogaleraar biedt. Er zijn verschillende manieren om een baan als yogaleraar te krijgen. Het belangrijkste zijn passie en verdieping. Iemand die al jarenlang yoga beoefent, hoeft misschien minder tijd te investeren dan een yogi die net om de hoek komt kijken.

Zo word je yogaleraar

Om in aanmerking te komen voor een baan als yogaleraar heb je meerdere kwaliteiten nodig. Natuurlijk is het belangrijk dat je de asana’s (yogahoudingen) als geen ander kent én kunt uitvoeren. De meeste leraren rollen dan ook niet van de een op de andere dag in het vak. Ze zeggen ook: yoga is een levensstijl, en dat klopt.

Toch zijn er geen harde eisen, want yogaleraar is (nog) geen erkend beroep. In principe zou iedereen morgen een yogales kunnen geven. Dat maakt je nog geen goede leraar en als je bij een yogaschool aan de slag wil, dan wordt er zeker om ervaring gevraagd.

Er bestaan een hoop verschillende opleidingen en cursussen om yogaleraar te worden. Een opleiding kan wel 500 uur training vereisen, maar door een snelle cursus vlieg je soms in vier weken heen. Een groot verschil! De serieuze opleidingen waarbij je een diploma of certificaat behaalt, duren echter vaak twee tot vier jaar.

Tijdens een erkende yoga opleiding leer je niet alleen alle houdingen, maar verdiep je je ook in het menselijk lichaam en de filosofie achter yoga.

Echte yogi’s gaan vaak voor een langere tijd naar het buitenland voor verdieping.

Dit is wat je moet weten over yogaleraren:

Yogaleraar is geen erkend beroep.

Er zit een groot verschil tussen yogaleraren.

Een goede leraar heeft een training van minimaal 200 uur gevolgd.

Daarnaast heeft de leraar één of meerdere specialisaties: denk aan vinyasa, yin, bikram of hatha yoga.

Daarnaast heeft de leraar veel kennis over de doelstelling van de asana’s.

Ook kennis van het menselijk lichaam is belangrijk als je blessures wil voorkomen.

Goede communicatie, een fijne stem en een open houding zijn onmisbaar, je wil de groep leiden en meenemen in de sfeer.

Als yogaleraar ben je verantwoordelijk voor de sfeer in de les.

Tot slot neemt iedereen meer aan van een gepassioneerde leraar.

Salaris als yogalerares

Met al deze kennis, begrijp je dat het salaris van een yogaleraar enorm kan verschillen. Echter: bij de meeste yogascholen in Nederland verdien je hetzelfde.

Salaris in loondienst: gemiddeld 20 euro tot 25 euro per uur.

Salaris als zzp: 30 euro tot 40 euro per uur met uitschieters naar 200 euro per uur.

De uitschieters als zzp’er zijn als volgt te verklaren: als je yogales geeft aan grote corporate bedrijven of voor grote groepen op festivals, dan verdien je meer. Dan is 200 euro per uur helemaal niet gek. Ook als je andere yogaleraren traint, of een eigen yogaschool hebt, krijg je natuurlijk een ander salaris. Locatie is een andere belangrijke factor: in Bali verdien je bijvoorbeeld een ander salaris dan in Amerika.

Passief inkomen

Er zijn ook yogaleraren die een passief inkomen verdienen. Een passieve inkomstenbron levert geld op zonder dat je daar steeds voor moet werken. Op het gebied van yoga zou je een online yoga community kunnen beginnen waarvoor leden maandelijks betalen. Als docent deel je dan kennis in de vorm van video’s, webinars of nieuwsbrieven.

Meer weten over passief inkomen? Dat lees je hier.

