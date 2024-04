Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld pinnen? Bij sommige banken moet je er extra voor betalen, dit is hoeveel

Wil je geld uit de muur halen, dan verdwijnt er soms meer geld van je bankrekening dan je pint. Sommige banken rekenen namelijk extra kosten als je wilt pinnen, zogeheten pinkosten. We zetten op een rijtje welke banken hoeveel rekenen én vanaf welk bedrag. En wees gerust: bij slechts twee banken betaal je (met bepaalde voorwaarden) extra.

Contant geld staat sowieso onder druk in Nederland. Het demissionaire kabinet wil contante betalingen boven de 3000 euro namelijk verbieden. Hier lees je tot welk bedrag je op dit moment contant mag betalen.

Pinkosten

Misschien heb je ‘t al eens gemerkt (zeker in het buitenland): wil je een x-bedrag pinnen, komt daar een bepaald percentage of vast bedrag bovenop. Niet echt fijn, aangezien je betaalt om je eigen geld contant in handen te krijgen. Op Rijksoverheid lezen we dat sommige banken kosten rekenen om te pinnen omdat het gebruik van briefgeld duurder wordt. Of de banken kosten rekenen (en hoeveel), mogen ze zelf bepalen en verschilt per bank.

Hieronder een overzicht van de pinkosten van een aantal grote Nederlandse banken. Het gaat hier om gepinde euro’s in Nederland, met een standaardrekening (en dus niet bijvoorbeeld een jongerenrekening).

Bank Gepind bedrag Kosten die je extra betaalt ING Geen onder- of bovengrens 0 euro ABN-AMRO 17.500 euro of meer 5 euro plus 0,50 procent per transactie Rabobank Geen onder- of bovengrens 0 euro Bunq Geen onder- of bovengrens 0 euro voor eerste zes opnames, 0,99 euro voor

de vijf opnames daarna, daarna 2,99 euro per opname ASN Geen onder- of bovengrens 0 euro Knab Geen onder- of bovengrens 0 euro SNS Geen onder- of bovengrens 0 euro Triodos Geen onder- of bovengrens 0 euro Regiobank Geen onder- of bovengrens 0 euro

Bij de meeste banken betaal je dus geen extra pinkosten, mits je een standaardrekening hebt en euro’s in Nederland opneemt. Voor opnames in het buitenland kunnen andere tarieven gelden. Staat jouw bank hier niet tussen, maar ben je wel benieuwd wat de eventuele pinkosten zijn? Dan kun je altijd te rade gaan bij de website van jouw bank, of ze een belletje geven.

