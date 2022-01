Waarom investeren in goud? 5 vragen aan een specialist

Bij goud denk je misschien direct aan ringen, horloges en andere sierraden. Hier is dit prachtige edelmetaal inderdaad uitermate voor geschikt, maar je kunt er ook in investeren. Broertje Manners ging gesprek met edelmetaal-specialist Bart Brands van Gold Republic.

Als je een beetje slim investeert, valt aan bijna alles geld te verdienen. Of je nu voor zeldzame LEGO-sets gaat of bijzondere sneakers in huis haalt, zolang je het maar op het juiste moment inkoopt en verkoopt, maak je winst. In deze rubriek spreekt Manners experts en investeerders die daarover kunnen meepraten. In deel vijf duiken we in de wereld van goud en edelmetaal met specialist Bart Brands.

Crisis en de kennismaking met goud

Rond 2008 kwam Brands voor het eerst in aanraking met edelmetaal. „Door de kredietcrisis ontdekte ik hoe ons monetair systeem in elkaar zit. Ik kwam achter de zwakke plekken in het systeem en zocht naar een manier om financieel onafhankelijk te worden”, aldus de specialist.

Met deze onafhankelijkheid bedoelt hij niet rijkdom, maar een vorm van geld buiten het systeem van banken en overheden. „Na mijn onderzoek kwam ik op twee enige vormen van geld uit: goud en zilver”, zegt Brands. Het voldoet aan alle karakteristieken van geld en verschilt daardoor van een valuta.

Vijf vragen aan Bart Brands

Door zijn passie is hij komen te werken bij investeringsplatform Gold Republic, dat sinds het uitbreken van de coronacrisis hard is gegroeid. We belden de edelmetaal-specialist om hier meer over te weten te komen.

1. Crisissen hebben vaak invloed op de goudprijs. Geldt dat ook voor de pandemie?

„In 2020, het startjaar van de pandemie, hadden wij vijf keer zoveel klanten als in 2019. Hoewel er nu natuurlijk een pandemie en een crisis is, kun je je afvragen of het daaraan ligt. Ook voordat we in een crisissituatie zaten, haalde goud al nieuwe all time highs. Ons monetair en fiscaal beleid maakt mensen zenuwachtig, daarom wordt er meer geïnvesteerd in goud.”

2. Waardoor worden mensen precies zenuwachtig dan?

„Alle valuta die in de wereld zijn geïntroduceerd, zijn uiteindelijk teruggegaan naar een waarde van nul. De kans dat de euro en dollar falen is statistisch gezien dus 100 procent. Doordat op dit moment alle valuta’s losgekoppeld zijn van goud kan de overheid geld bijdrukken, met inflatie als gevolg.”

3. Waarom heb jij een deel van je euro’s verruild voor goud?

„Het is ‘the king of money and the money of kings’. Op lange termijn zal goud altijd je koopkracht beschermen, zoals dat al 5.000 jaar het geval is. Dit doet de euro niet. Het heeft weliswaar een laag rendement, maar ook een laag risico. Als er iets gebeurt, heb je altijd nog goud.”

„Daarom zien we dat bij veel beleggers 5 tot 15 procent van hun geld uit goud bestaat. Zelf heb ik 25 procent, maar dat kan ik niemand aanraden. Spreiding is het devies. Edelmetaal is een goede basis, maar het is slim om ook een deel van je geld in aandelen, de euro en bijvoorbeeld Bitcoin te houden.”

4. Wat maakt de prijs van edelmetalen eigenlijk zo hoog?

„Goud en zilver zijn zo duur omdat er niet zomaar goud bijgemaakt kan worden. Een diamant bijvoorbeeld is samengeperst kool en kun je maken. Goud, zilver en platina zijn elementen en kun je dus niet maken. Doordat de edelmetalen schaars zijn en de vraag hoog is, blijft de prijs stijgen.”

„Edelmetaal – met name goud – is niet alleen gewild omdat het zekerheid biedt buiten het banksysteem, maar ook omdat het een zorgeloze investering is. Bij een brand zal goud smelten, maar wel zijn waarde behouden. En corrosie komt bij goud niet voor. Zilver en platina corroderen wel, maar het gaat dan om misschien een milligram per duizend jaar.”

5.Hoe weten we dat er geen mensenrechten zijn geschonden voor ons stukje goud?

„Het is belangrijk om alleen goud te kopen van smelterijen met een LBMA-keurmerk. Deze smelterijen kopen alleen in mijnen waar geen mens- of milieurechten zijn geschonden. Soms verkopen wij ook ‘groen goud’, er zit dan een certificaat bij waar het vandaan komt. We worden wel eens benaderd door mensen die edelmetaal zonder keurmerk willen verkopen, maar ik verwijder die mailtjes altijd direct.”

„Ik moet er niet aan denken dat een klein kind in een oerwoud met kwik mijn goud heeft gewonnen.”

„Daarnaast loop je zonder keurmerk het risico opgelicht te worden. Wolfraam heeft bijna dezelfde dichtheid als goud en kost een paar tientjes per kilo. Wanneer je een gat in een baar goud boort en deze vult met wolfraam, heeft de baar hetzelfde gewicht en dezelfde afmetingen. Als je ondanks het keurmerk toch je goud wil laten testen, wegen of bekijken, dan mag je altijd naar de kluis komen om je goud te bekijken.”

