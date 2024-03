Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noodfonds sluit: vraag snel nog 630 euro energiecompensatie aan

Het prijsplafond is verleden tijd en de collectieve energiecompensatie ligt in het verleden. Toch kunnen huishoudens alsnog een compensatie ontvangen voor de energierekening. Hoe? Het Noodfonds Energie 2024 keert een toeslag uit aan wie het nodig heeft.

Nu we het toch over geldzaken hebben, helpen we je graag herinneren aan je jaarlijkse belastingaangifte. Je hebt namelijk tot 1 mei de tijd om je aangifte in te dienen. Voorkomen dat je geld misloopt? Deze documenten kunnen geld opleveren.

Noodfonds Energie 2024

Voor een gemiddeld huishouden kwam de energierekening in januari 2024 uit op een bedrag van 2363 euro, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Een behoorlijke kostenpost.

Daarom kunnen huishoudens een beroep doen op het Noodfonds Energie. Daarmee ontvangen zij voor maximaal zes maanden een compensatie voor een deel van de energierekening. Sinds 22 januari 2024 kun je een aanvraag indienen. Op 6 maart hadden zo’n 142.000 huishoudens dat gedaan, meldt het Noodfonds Energie.

Geld voor de energiecompensatie

Initieel was er 60 miljoen euro vrijgemaakt om huishoudens te compenseren voor de energierekening. Op 15 februari 2024 werd bekend gemaakt dat daarbovenop nog een bedrag van 24 miljoen euro werd uitgetrokken, zodat meer mensen een beroep kunnen doen op het Noodfonds Energie. Het geld is vrijgemaakt door zowel energieleveranciers, als de Nederlandse overheid. In totaal is er dus een budget van 84 miljoen euro te verdelen vanuit het Noodfonds.

Tot nu toe hebben dus 142.000 huishoudens een beroep gedaan op het steunfonds. En daarmee is het beschikbare budget grotendeels gebruikt. Daarom zal het Noodfonds Energie naar verwachting op 18 maart haar digitale loket sluiten. Wil jij nog een beroep doen op het fonds en daarmee een compensatie ontvangen voor je energierekening? Vraag dan alsnog steun aan, voor het te laat is.

Zo vraag je energiecompensatie aan

Wil jij een beroep doen op het Noodfonds Energie? Dan moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Het salaris mag maximaal 200 procent van het sociaal minimum bedragen. In de praktijk mag het inkomen voor alleenstaanden in dat geval niet hoger zijn dan 3200 euro bruto per maand. Voor samenwonenden is het maximaal bruto inkomen 4480 euro per maand. De genoemde bedragen zijn exclusief toeslagen en inclusief 8 procent vakantiegeld.

Voor mensen met een salaris tot 130 procent van het sociaal minimum moet de energierekening hoger dan zijn dan 8 procent van het gezamenlijk bruto inkomen. Voor mensen met een salaris tot 200 procent van het sociaal minimum, moet de energierekening hoger dan zijn dan 10 procent van het inkomen.

630 euro compensatie

In februari bedroeg de gemiddelde compensatie per huishouden 105 euro per maand. Kom jij voor de maximale 6 maanden in aanmerking? Dan komt de compensatie uit op een bedrag van 630 euro.

Wil jij snel en gemakkelijk controleren of je aanmerking komt? Je kunt een check doen via de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daar kun je ook direct je aanvraag indienen.

Reacties