De Spaarrekening van Erwin (22): ‘Ik heb 53.000 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Erwin, wiens grootste angst het is om schulden te hebben.

Beroep: Pabo-student en Jumbo-medewerker

Netto inkomen: 800 euro (exclusief zorgtoeslag)

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Erwin

Na zijn hbo-opleiding integrale veiligheidskunde beseft Erwin: dit is niets voor mij. Hij besluit door te studeren en kiest voor de pabo. In de avonduren werkt hij zo’n 10 tot 15 uur per week bij de Jumbo. „Soms is het veel naast mijn opleiding, maar tot nu toe lukt het goed.”

Hoe veel geld staat er op je spaarrekening?

„53.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Zeker in vergelijking met vrienden mag ik niet klagen. Maar ik heb ook een goede buffer gekregen van mijn ouders. Op mijn 18e kreeg ik een bedrag van 15.000 euro en op mijn 21ste kwam daar nog 5000 euro bij. De rest heb ik zelf gespaard. Sinds mijn 13e werk ik al. Ik ben begonnen met een krantenwijk. Dat leverde een paar euro per keer op. Sindsdien heb ik verschillende bijbaantjes gehad en nu werk ik al 4 jaar bij de Jumbo. Daar verdien ik nu zo’n 850 euro per maand.”

Waarom is die buffer belangrijk voor jou?

„Ik heb daar eigenlijk helemaal geen antwoord op. Misschien zodat ik later kan investeren in een huis. Of als ik ooit een auto moet kopen. Maar ik ben altijd bang dat het niet genoeg is. Mijn ouders zeggen constant dat het wel goed komt, dat ik mij niet zo druk moet maken en mag genieten. Dat lukt nu gelukkig iets meer. Maar ik ben echt een denker. Soms zou ik willen dat dat wat minder was.

Na mijn studie integrale veiligheidskunde had ik uitzicht op een salaris van zo’n 4000 à 5000 euro per maand. Toch ben ik nu voor de pabo gegaan, waar ik veel geld op ga inleveren. Maar ik deed zo lang wat ik eigenlijk niet leuk vond, dat ik heel blij ben dat ik die keuze heb gemaakt. Ik vind de pabo heel leuk en daardoor ben ik bereid later minder te verdienen. Dit past veel beter bij mij.”

Je woont nog thuis. Is dat een financiële keuze?

„Ja, ergens wel. En thuiswonen geeft ook veel lucht. Mijn ouders betalen veel en buiten dat vinden ze het ook gezellig. Eens in de zoveel tijd ga ik shoppen met mijn moeder en dan mag ik kleren en schoenen kopen. Zij betalen al het eten en ik betaal 100 euro per maand kostgeld.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Er komt meestal zo’n 850 euro binnen. Dan zorg ik altijd dat ik 200 euro overhoud op mijn lopende rekening. Per maand spaar ik dan zo’n 600 euro.”

Wat zijn voor jou de grootste kostenposten?

„Eigenlijk ben ik heel zuinig, wat ik soms best jammer vind. De afgelopen jaren heb ik best veel dingen gelaten vanwege geld, terwijl ik eigenlijk genoeg heb. Ik had niet zo’n gezonde relatie met geld. Ik durfde niets uit te geven. Thuis praten we wel open over geld en mijn ouders zijn ook mensen die best makkelijk geld uitgeven, maar ik heb mezelf daar heel erg in tegengehouden.

Als bijvoorbeeld mensen een afstudeerfeest of een verjaardag vierden, dan wordt er een cadeau verwacht. De laatste jaren heb ik best veel van dat soort dingen afgezegd, omdat ik het dan onnodig vond om daar geld aan uit te geven.”

Is dat inmiddels anders?

„Sinds anderhalf jaar heb ik een vriend. Mijn partner heeft een hele gezonde relatie met geld, terwijl hij juist uit een gezin komt waar ze het niet zo heel breed hadden. Door hem weet ik dat je ook met minder geld heel goed kunt leven. Daardoor is mijn relatie met geld – en daarmee ook met mijn omgeving – verbeterd.

Ik ben op een positievere manier naar geld gaan kijken. Geld mag ook rollen en soms is het goed om in jezelf te investeren. Dat durfde ik nooit. Hij kwam precies op het juiste moment, want anders was ik mezelf misschien nog verder gaan isoleren.”

Hoe komt het dat je het zo lastig vond geld uit te geven?

„Ik was bang was om niets over te houden. Wat gek is: hoe meer geld ik had, hoe minder ik uit durfde te geven. Ik heb vanuit huis wel geleerd dat sparen belangrijk is. Maar waar mijn angst om geld uit te geven precies vandaan komt, weet ik niet. Mijn ouders hebben ook weleens geroepen dat ik met een psycholoog moest gaan praten daarover. Misschien had ik dat moeten doen, maar nu is het inmiddels een stuk beter geworden.

Het is niet alsof ik mezelf vroeger verloederde, maar ik gunde mezelf eigenlijk niets. Nu ga ik soms weleens een weekend weg. Zo’n grote smak uitgeven levert nog steeds wel een angstgevoel op, maar ik doe het wel. Want ik weet wat het oplevert.”

Wat deed die angst met jou?

„Ik voelde me heel onbegrepen. Voor mij was het heel logisch om dingen af te zeggen vanwege geld, maar anderen begrepen dat niet.

Toen ik ging daten aan het begin van onze relatie, plande ik dan ook altijd dates waarbij ik dan weinig geld hoefde uit te geven. Maar ook in een relatie moet je durven investeren. Ik wilde ook alles altijd splitten en nooit de hele rekening betalen. Soms stuurde ik dan achteraf Tikkies. Uiteindelijk is het ter sprake gekomen omdat mijn vriend vroeg: zal ik betalen, of jij? Ik wilde het hele bedrag niet betalen, dus zo werd het een onderwerp.”

Heb je naast je spaargeld nog schulden?

„Nee, een schuld hebben is voor mij echt mijn grootste angst.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als het moet. Bijvoorbeeld met kerst, dan red ik het niet in een maand met 200 euro. Dan haal ik wel geld van die rekening af.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Toen ik stage liep, moest ik bijvoorbeeld benzine of ov-kosten betalen. Dat vond ik heel duur en dat vind ik dan ook eigenlijk zonde. Het was 13 kilometer naar mijn stage. In de zomerperiode ben ik dan gaan fietsen. Iedere dag 13 kilometer heen en 13 kilometer terug. Zo spaarde ik dat geld dan uit. Zo’n keuze komt ook wel voort uit mijn geldangst.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Heel stom, maar soms zou ik willen dat ik wat minder geld had, zodat ik ook minder zorgen zou hebben. Hoe meer ik spaar, hoe minder ik wil uitgeven, zo lijkt het.”

Wat is je beste financiële tip?

„Durf te veranderen en kijk hoe je zou kunnen veranderen, dat heeft mij geholpen. Ik heb dat wel gedaan met hulp van anderen, want zelf kon ik het eigenlijk niet. Maar het heeft mij geholpen om anders te leren kijken naar mijn financiële situatie.

