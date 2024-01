Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ben alles kwijtgeraakt’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 51-jarige Anouck, die na haar scheiding alles kwijt was.

Naam: Anouck

Beroep: schoonmaker

Woonsituatie: huurwoning

Netto maandsalaris: 1850 euro

Anouck groeit op in een ondernemersgezin waar ze samen diepte- en hoogtepunten hebben gekend. „Sommige periodes was er veel geld en gingen we bijvoorbeeld veel op reis. Maar mijn ouders hebben ook te maken gehad met een faillissement. Toch kwamen ze er altijd bovenop.”

Hoe had je het op latere leeftijd zelf financieel voor elkaar?

„Ik was getrouwd met een succesvolle ondernemer. Samen hebben we de boel draaiende gehouden en ik heb altijd op de werkvloer gestaan. We leefden royaal en verdienden veel. Later kwam ik in een burn-out terecht. Het huwelijk ging slecht, ik was uitgeput.”

Het huwelijk ging slecht, ik was uitgeput.

„Toen ben ik uit het bedrijf weggegaan. Achteraf is het misschien niet handig dat ik die documenten zelf bij de notaris getekend heb. In 2009 zijn we gescheiden en was ik alles kwijt. Het huis, de zaak. Ik was zodanig vermoeid dat ik eruit wilde.

Mijn dochter, ze is inmiddels 22 jaar, heeft gelukkig weinig last van de scheiding gehad. Voor mij was dat jaar vreselijk, ik raakte alles kwijt. Toen verloor ik ook nog mijn moeder aan kanker. Ik ben daar eigenlijk nooit bovenop gekomen.”

Toch ben je weer gaan werken. Hoe ging dat?

„Ik schreef me in bij een bureau, maar er was geen ander werk beschikbaar dan poetsen. Toen ben ik gaan schoonmaken bij een schoonmaakbedrijf. Nu verdien ik 1850 euro per maand voor 33 uur, maar ik houd niets over. Het is wat het is, al negen jaar lang. Het is niet gemakkelijk. Toch heb ik geleerd dat geld niet gelukkig maakt, maar zonder is het moeilijk.

Inmiddels heb ik geleerd ook gelukkig te zijn met wat ik nu heb. Ik heb leren genieten van de kleine dingen; een kopje koffie, een koekje erbij. Heel eenvoudig en eigenlijk is die luxe helemaal niet nodig.”

Hoe leefden jullie met het ruime inkomen van vroeger?

„We gingen naar heel veel feestjes, ik kocht dure kleding. We hoefden nergens over na te denken.

Dat is nu heel anders. Iedere maand red ik het met de hakken over de sloot. Ik maak een financieel overzicht en draai iedere euro om. Gelukkig ben ik altijd wel goed met geld geweest en is het precies genoeg om de rekeningen te betalen. Wel ben ik de afgelopen jaren veel mensen kwijtgeraakt. Veel vriendschappen zijn verloren gegaan en ik heb geleerd om op mijzelf te leven.”

Waarom ben je die vriendschappen verloren?

„Ik kon niet meer mee naar de feestjes, niet mee uiteten, geld voor cadeaus had ik niet. Het kon niet meer.

In het begin vond ik dat heel moeilijk. Nu besef ik dat het meer zegt over de anderen dan over mijzelf. Wat dat betreft heb ik een groei doorgemaakt. Zij beseffen niet hoe moeilijk het voor anderen is rond te komen.”

Hoe kijkt u na alle gebeurtenissen naar geld?

„In het leven is geld wat mij betreft voor te veel mensen een drijfveer. Dat mag wel anders. En voor mensen die wat minder hebben, zouden ook wel meer mogelijkheden mogen zijn. We leggen te veel focus op inkomsten.”

In het leven is geld voor te veel mensen een drijfveer, wat mij betreft.

„Zelf ben ik meer naar het innerlijk gaan kijken en ik heb geleerd meer voor mezelf op te komen. Ik ben meer rechttoe rechtaan geworden nu ik anders naar geld kijk. Ik hoef niet meer constant vriendelijk gevonden te worden.”

Heeft u ooit schulden gehad?

„Nee, gelukkig niet. Maar sparen zit er nu niet meer in. Ik heb niets achter de hand. Soms geeft dat wel wat stress. Ik leef van dag tot dag, ook financieel gezien. Er kan eigenlijk niets verkeerd gaan, want dan zouden de schulden wel kunnen komen. Maar ik denk positief. En zo lang er inkomsten zijn, zijn er ook mogelijkheden om dingen af te betalen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, natuurlijk. Dan zou ik iedere maand 500 of 600 euro opzij zetten om dan uiteindelijk een buffer op te bouwen. En misschien zou ik op vakantie gaan. Dat doe ik nu nooit meer. Een droomreis zou zijn naar de zon, genieten van een mooi hotel en lekker niets doen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Vast en zeker. Als ik meer had, zou ik graag voor kerst en nieuwjaar voor minderbedeelden een feestje te geven. Dat lijkt me mooi om te doen. Maar voor nu moet ik eerst beter voor mezelf zorgen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Als je iedere maand genoeg hebt voor een natje en een droogje en nog 500 euro kunt sparen, dan heb je genoeg om gelukkig te zijn. Zelf is het eigenlijk net te weinig. Met 500 euro extra zou het voor mij beter zijn, zodat ik wat kan opbouwen. Ik heb wel eens nagedacht over meer uren, maar lichamelijk gaat dat niet. Ik krijg last van mijn gewrichten en mijn rug.

Ander werk heb ik ook weleens overwogen. Op zich heb ik de ervaring en de capaciteiten, maar ik ben toch bang dat ik het niet kan. Ik vind de stap eng en spannend.”

