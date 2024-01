Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘In korte tijd spaarde ik 30.000 euro’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 27-jarige Gijsje, die van de hypotheekadviseur te horen kreeg dat ze beter een partner kon zoeken.

Naam: Gijsje

Beroep: wijkverpleegkundige

Woonsituatie: koophuis in Friesland

Netto maandsalaris: 2600 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Voor 187.500 euro koopt Gijsje in 2021 een twee-onder-één-kapwoning. Zelfstandig, met eigen spaargeld en een eigen hypotheek. „Samen met mijn vader heb ik in een half jaar tijd de boel beneden helemaal verbouwd. Hij werkt in de bouw, dus hij is heel handig. Boven hebben we alleen geschilderd.”

Hoe heb je dat aangepakt?

„In juli 2020 ben ik fulltime gaan werken na mijn hbo-verpleegkunde opleiding. Kort daarna was het volop coronatijd. In die tijd merkte ik dat je bijna niets nodig hebt. Sparen ging toen hard. Alles wat ik verdiende ging direct naar mijn spaarrekening, totdat ik het huis kocht. Toen ik in die tijd begon met sparen, had ik zo’n 20.000 euro op de spaarrekening. In ongeveer een half jaar tijd liep het op tot 50.000 euro.

Ik wilde uit huis, maar ook in Friesland hadden we te maken met een huurwoningtekort. De huizen die beschikbaar waren, kwamen boven de 800 of 900 euro per maand uit. Dat kon ik niet ophoesten. Toen ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden voor een koophuis.

Met een eerste hypotheekadviseur had ik een heel naar gesprek. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei: je kunt maar beter een partner zoeken, want alleen ga je het niet redden. Dat is toch gelukt.”

Hij zei: je kunt maar beter een partner zoeken, want alleen ga je het niet redden.

„Netto verdien ik zo’n 2500 euro, soms loopt dat op als ik veel overuren werk. En daarnaast werk ik nog vier uur per week bij een PGB-client. Dat levert maandelijks 100 euro netto op.”

Wat vind je van je salaris?

„Als ik de rest van Nederland hoor, dan is het salaris in de zorgsector best laag. Maar als ik kijk naar wat ik verdien en uitgeef, dan vind ik het prima. Ik kan sparen en leuke dingen doen. En soms moet ik even opletten dat ik niet te veel uitgeef, maar ik hoef ook niet alles op te potten.”

Hoe heb je de verbouwing bekostigd?

„De verbouwing heeft zo’n 20.000 euro gekost. Voor De aankoop van het huis kon ik geen volledige lening krijgen, dus daar heb ik 30.000 euro eigen spaargeld voor gebruikt. De rest van die 50.000 euro spaargeld die ik had, heb ik in de verbouwing gestoken.”

De verbouwing heeft zo’n 20.000 euro gekost.

„Daarnaast heeft mijn vader natuurlijk geholpen met verbouwen en mijn ouders hebben de badkamertegels cadeau gedaan. Mijn ouders hadden een financiële gift willen doen, maar dat wilde ik niet. Ik wilde echt dat het huis van mij was.”

En hoe zit het met de maandelijkse kosten?

„Voor het huis heb ik een hypotheek van 160.000 euro afgesloten en die ben ik nu aan het aflossen. De maandelijkse kosten zijn laag; ik betaal 635 euro per maand. In de periode dat ik mijn huis kocht, gingen de huizenprijzen omhoog, maar de rentes daalden ontzettend.

Ik heb mijn hypotheekrente voor 30 jaar vastgezet tegen 1,5 procent en deze hypotheek kan ik ook meenemen naar een volgend huis. Ik had een hele goede hypotheekadviseur die mij er echt doorheen heeft geloosd met goede tips. Je gaat jezelf in vingers snijden als je dit rentetarief niet vastzet, zei hij. Voor 1,5 procent zit je geboterd.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Ik ben opgevoed met het idee dat je moet werken voor je geld. Als je iets wilt, dan moet je geld opzij zetten om dat te bereiken. Dat is met de paplepel ingegoten. Mijn vader werkt dus in de bouw en hij heeft ook slechte jaren gekend. Tijdens recessies verloor hij zijn baan en greep hij al het werk aan dat voorhanden was.

We leefden toen net boven bijstandsniveau. Mijn ouders hebben in periodes ieder dubbeltje omgedraaid. Mijn vader is wel altijd bezig gebleven en wilde niet zinloos thuiszitten.”

We leefden toen net boven bijstandsniveau.

„Daarentegen hebben we ook goede jaren gehad, waarin we nog steeds niet alles zomaar kregen. Mijn ouders stelden altijd de vraag; heb je het nodig? Als we het dan alsnog wilden hebben, moesten we het van zakgeld kopen. Dan kocht ik het soms toch maar niet.”

Heb je dat meegenomen in je latere leven?

„Ik denk goed na over aankopen. Voor nieuwe kleren kijk ik vaak eerst even op Vinted. Ik geef mezelf maandelijks 200 euro en dat mag ik vrij besteden. Dat gaat naar lullige aankopen, leuke dingen of kleding.

Voorheen gaf ik daar maximaal 150 euro per maand aan uit, maar dat is nu niet meer realistisch. Dat bedrag pinde ik en het bedrag dat ik overhield, stopte ik in een potje. Maar tegenwoordig is dat niet meer haalbaar. Nu gaat het eerder richting de 50 tot 65 euro per week aan boodschappen.”

Hoe kijk jij naar geld?

„In 2020 ben ik afgereisd naar Nepal. Daar heb ik echt gezien wat armoede is, bijvoorbeeld op plekken waar mensen te maken hebben met menstruatiearmoede. Mensen woonden in hutjes waar alles lekt en de stroom 20 keer per dag uitvalt. Daardoor besef ik: we hebben het hier heel goed. Ook als je minder bedeeld bent is er altijd een sociaal vangnet om de boontjes te kunnen doppen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, geld is een raar iets. Je went ook aan wat je verdient. Als ik 1000 euro per maand meer te besteden zou hebben, dan ga je ook meer uitgeven. Daardoor wordt het ook weer normaal.”.

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, als je deelt heb je twee keer zoveel plezier voor hetzelfde geld.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, geld maakt niet gelukkig. Je gezondheid is niet te koop. Maar ik ben wel van mening dat iemand met meer geld ook gezonder kan leven. Gezonder en bewuster. Dat is uiteindelijk belangrijk.”

