Quiet quitting: zo ga je het ‘niks meer doen dan nodig’ tegen

Sommige mensen doen op hun werk aan ‘quiet quitting’. Quiet watte? Dat betekent dat ze alle taken uitvoeren die ze móéten doen, maar geen haar meer. Kan aan ons liggen, maar dat klinkt behoorlijk saai en is niet fijn voor werknemer én werkgever.

We geven je een paar tips om quiet quitting tegen te gaan. Ben jij helemaal niet meer betrokken bij je baan en wil je een carrièreswitch maken? Check hier wat je anno 2024 als ‘putjesschepper’ verdient. Wil je helemaal niet meer werken, maar juist je geld voor jou laten werken? Dan hebben we wat tips op een rij gezet om een passief inkomen te genereren.

Zo ga je quiet quitting tegen

Iemand die aan quiet quitting doet, zal nooit overwerken, toont weinig initiatief en woont al helemaal geen training bij buiten werktijd. Het lijkt wel alsof ze helemaal disconnecten van hun werk. Melissa Rutjes, senior director bij uitzendorganisatie Walters People, heeft wat tips voor werkgevers (en werknemers) om betrokken te blijven.

Bespreek vaker hoe de vlag erbij hangt

Als werknemer en werkgever niet van elkaar weten hoe het gaat, hoe worden problemen dan opgelost? Als je voelt dat je richting een bore-out gaat (lees hier de kenmerken daarvan), trek eens aan de bel bij je leidinggevende en vraag om een iets vaker terugkerend functioneringsgesprek. En leidinggevenden: vermoed je dat iemand de kantjes er een beetje vanaf loopt? Maak het bespreekbaar.

Wat verwachten jullie van elkaar?

Misschien denkt de werknemer juist goed zijn werkzaamheden te vervullen, maar verwacht de baas iets heel anders van hem of haar. Als beiden niet weten wat de bedoeling precies is – of het takenpakket is onlangs veranderd – dan is het ook moeilijk om aan verwachtingen te voldoen. Ook kan het zo zijn dat nieuwe medewerkers overweldigd raken als ze snel nieuwe taken op hun bordje krijgen. Eens doorlopen wat beide kanten verwachten, kan zeker geen kwaad.

Geef aan hoe je je wil ontwikkelen

Als je als werknemer voelt dat je ‘vastzit’ in je baan en je eigenlijk meer wil, kan het lastig zijn als je baas je daarin belemmert. Maar heb je met haar of hem weleens besproken wat je doelen zijn? Het is belangrijk duidelijk te maken wat jij voor je ziet over een tijdje en hoe je daar wil komen. En bazen: moedig leiderschapsskills, en het volgen van bijvoorbeeld een leuke cursus, vooral aan. Wie weet ligt er een talent in iemand verscholen!

Erken én beloon prestaties

Gaat het een keer wél goed of zie je dat iemand keihard zijn of haar best doet, erken dat dan ook als leidinggevende. Natuurlijk is ‘goed gedaan’ horen fijn, maar een beloninkje hier en daar kan ook geen kwaad. Dan kun je denken aan een loonsverhoging of bonus, maar een klein cadeautje is vaak ook al een groot gebaar.

Respecteer grenzen en de werk/privé balans

Werk en privé moeten niet in elkaar overlopen, dat is voor niemand fijn. Een werknemer heeft dan het idee altijd aan het werk te zijn en krijgt daar bijvoorbeeld stress van of verliest de zin in het werk. Uit onderzoek van Microsoft Teams blijkt dat medewerkers die thuis werken per maand gemiddeld 28 uur meer werken dan werknemers die op kantoor werken. Ook voelt 51 procent zich eenzamer als gevolg van thuiswerken en voelt 60 procent minder binding met collega’s. En je raadt het al: dat kan allemaal leiden tot quiet quitting.

Als leidinggevende kun je ten eerste het goede voorbeeld geven door zelf niet bereikbaar te zijn buiten de werktijden. Ook kun je benadrukken hoe belangrijk het is om grenzen te stellen én handvatten bieden om die grenzen ook echt te implementeren.

