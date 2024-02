Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdien je als verzorger in een dierentuin

Elke Freek Vonk-fan (of Steve Irwin-aanbidder, voor de oudere lezers) zal er ooit van gedroomd hebben: werken in een dierentuin. Maar op welk salaris kun je eigenlijk rekenen als je besluit dit carrièrebospad te bewandelen?

Zie je meer in een carrière als ‘putjesschepper’ anno 2024? Dan kun je dit salaris verwachten.

Werken in een dierentuin

‘Medewerker van een dierentuin’ is wellicht ietwat breed. Degene achter de kassa, mensen van het marketingteam en personeel van de technische dienst mogen zich immers ook medewerkers van een dierentuin noemen. Wij zijn met name geïnteresseerd in de verzorgers en hun salaris. Dat is het beroep waar je als kind (en stiekem nog steeds) van droomde.

Wat zijn je taken precies als dierenverzorger? We quoten een vacaturetekst van Diergaarde Blijdorp: „Met passie en aandacht verzorg je de dieren binnen jouw afdeling en je maakt hun verblijven schoon. Je bereidt voedsel voor de dieren, voert ze en observeert dieren op hun gedrag en gezondheid.” So far, so good.

Wat moet je kunnen?

De tekst gaat verder: „Je rapporteert en registreert gegevens over de dieren. Je richt dierenverblijven in en onderhoudt ze. Waar nodig assisteer je bij diertransporten en diergeneeskundige activiteiten. Je informeert bezoekers van de dierentuin bij vragen over de dieren of tijdens voederpraatjes.” Dat klinkt dierenliefhebbers als muziek in de oren.

Uiteraard kun je niet zomaar aan de slag. Het zijn geen alledaagse huiskatten die je verzorgt, maar veelal dieren die bijzondere aandacht vereisen. In de zojuist genoemde vacature wordt dan ook een mbo-diploma dierverzorging (niveau 3 of 4) verlangd. Daarnaast zoekt de dierentuin iemand met ‘werkervaring met exotische dieren bij andere dierentuinen’. Als elke dierentuin dit eist, wordt beginnen natuurlijk wel lastig.

Salaris van een verzorger

Mocht je het wel tot achter de personeelspoorten van de dierentuin schoppen, welk inkomen kun je dan verwachten? Om die vraag te beantwoorden duiken we in deze cao, die veel bekende Nederlandse dierentuinen hebben ondertekend. De hierboven genoemde vacature (inmiddels verlopen), sprak over schaal III of IV, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De schaalverdeling hieronder geldt niet alleen voor verzorgers, maar ook voor andere beroepen binnen de dierentuin zoals receptie-, kassa- en winkelpersoneel. Allemaal op basis van een 38-urige werkweek.

Basisloon

volwassen

vakkracht Schaal I €2185,13 (WML) Schaal II €2185,13 (WML) Schaal III €2185,13 (WML) Schaal IV €2185,13 (WML) Schaal V €2350,13 Schaal VI €2619,56 Schaal VII €2897,50 Schaal VIII €3125,76 Schaal IX €3407,68 Schaal X €3714,36 Schaal XI €4048,70

Verzorger zijn in een dierentuin blijkt geen vetpot. Als je iets meer wil verdienen als dierenverzorger, kun je bij de Apenheul aan de slag als teamleider. Hiervoor heb je een mbo+ of hbo-opleiding nodig en wordt leidinggevende ervaring van je verlangd. Als beloning word je in schaal VII geplaatst. De vacaturetekst spreekt over een maandelijks inkomen tussen de 2897,50 euro en 3581,10 euro.

Reacties