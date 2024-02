Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Robbie vertelt in Nachtdieren over vermissing van zijn moeder: ‘Haar lichaam is nooit gevonden’

Deze keer is Groningen aan de beurt in Nachtdieren. Presentator Raven van Dorst stapt in de auto en rijdt naar het noorden toe. Daar komt Van Dorst allerlei bijzondere mensen en verhalen tegen, waaronder Robbie, die in het midden van de nacht een plantje gaat neerzetten op de plek waar zijn moeder veertien jaar geleden voor het laatst is gezien.

Eerst denkt Raven nog dat Robbie staat te wachten op zijn date en dat hij daarom een plantje mee heeft genomen, maar niets is minder waar. „De kans is vrij groot dat ze is geliquideerd, maar haar lichaam is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Wat kan je ervan zeggen… je kunt het nooit verwerken”, legt de jongeman uit aan de Nachtdieren–presentator.

„Ik sta niet op mijn date te wachten, ik ga deze neerleggen bij deze plek. Mijn moeder is vermist”, vertelt Robbie aan Raven. „Mijn moeder is veertien jaar geleden als vermist opgegeven. Zij is het laatst hier gezien, op deze plek hier naast je, en daar leg ik altijd een bloemetje neer.”

Robbie laat vervolgens aan Raven het opsporingsbericht zien. Hij vermoedt dat zijn moeder, Marian Kusters, is vermoord. Het is inmiddels al veertien jaar geleden dat zijn moeder voor het laatst werd gezien, op 14 januari 2009. Die tijd is altijd een moeilijke tijd voor Robbie. „Weinig slaap, veel stress. Dat je hoofd toch wel weer vol zit van: waar is ze nou? Is ze er nog wel, is er niet meer?”

Op de plek waar Raven en Robbie staan is Marian voor het laatst gezien. „Hier rechts was de tippelzone van Groningen. Dat is nu gesloten. Mijn moeder was prostituee”, legt hij uit. „Dus het kan ook zijn dat ze met een foute klant mee is gegaan”, zegt de Nachtdieren-presentator. „Dat zou kunnen”, zegt Robbie. „Maar haar beste vriendin, ook haar collega, is ook geliquideerd. En dat zou om dezelfde man gaan eigenlijk. Maar als je geen lichaam hebt, kan je niks hard maken.”

Lichaam nooit gevonden

Maar omdat haar lichaam nooit gevonden is, hebben Robbie en zijn familie veertien jaar later nog steeds geen antwoorden. „Ik heb familie in de ogen aangekeken en dan zie je dat iedereen er helemaal kapot aan is gegaan. Dit zijn dingen, ja je moet er mee leren leven. Dat is gewoon een eeuwige strijd.”

Een makkelijk leven heeft Robbie sowieso niet gehad. Omdat zijn ouders vanwege drugs en criminaliteit niet voor hem konden zorgen, is hij opgegroeid in een pleeggezin. Wel had hij altijd het gevoel dat zijn moeder hem wel wilde. Zo wilde ze hem bijvoorbeeld altijd meenemen als ze op bezoek kwam, legt Robbie uit aan Raven. „Maar haar eigen problematiek was gewoon te groot.”

Aan het einde van de Nachtdieren-aflevering leggen Robbie en Raven samen het plantje neer op de plek. „Hier voel je een beetje verbintenis, voor de rest heb ik dat eigenlijk niet.”

