Waarom krijg je rimpelige vingers na het douchen?

Je hebt vast weleens gezien dat je vingers rimpelig worden als je lange tijd onder de douche staat. Het fenomeen was een raadsel voor de wetenschap, maar nu weten we eindelijk waarom het gebeurt.

Als je onder de douche staat, en het water is lekker warm, dan blijf je vaak net wat te lang staan. Maar dan krijg je opeens rimpels op je vingers. Zodra je droog bent, verdwijnen ze weer als sneeuw voor de zon. Dus waar zijn ze in vredesnaam voor?

Het was voor wetenschappers lange tijd een groot mysterie. Maar ze zijn er eindelijk uit. Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Newcastle is dit de reden waarom we rimpels krijgen na een lange douchebeurt.

Rimpelige vingers onder de douche

De onderzoekers lieten proefpersonen voorwerpen uit het water tillen. Na een tijdje kregen sommige proefpersonen rimpelige vingers, omdat ze telkens hun handen in het water hadden. En bij sommige respondenten waren de vingers nog gewoon glad. De wetenschappers konden hierdoor makkelijk twee groepen met elkaar vergelijken.

Het verschil was al snel te zien. De mensen met rimpelige vingertoppen bleken meer grip te hebben op de natte objecten. Dit was alleen van toepassing op natte voorwerpen, want bij droge voorwerpen werkte de extra grip niet. Het is volgens onderzoeker Tom Smulders te vergelijken met het profiel op autobanden. „Het profiel zorgt ervoor dat de band meer contact maakt met de weg en meer grip heeft”, schrijft hij in het blad Biology Letters.

Zo ontstaan ze

Het was voor de wetenschap dus lang een raadsel wat de rimpelige vingers precies voor functie hadden. Maar het ontstaan van zo’n bobbelige huid, was ook een groot vraagteken.

Onderzoekers dachten lange tijd dat rimpelige vingers werden veroorzaakt door water dat de huid deed opzwellen. Nu weten we dat het eigenlijk komt doordat bloedvaten vernauwen, aangestuurd door ons zenuwstelsel. Het blijkt dus een actief proces in ons lichaam te zijn.

Waarom hebben we rimpelige vingers?

In onze tijd hebben we niet gek veel aan rimpelige vingers – buiten dat je misschien meer grip hebt op een glibberige fles shampoo. Volgens Smulders heeft het vroeger wel een belangrijke rol gehad. „Vroeger kunnen de rimpels mensen geholpen hebben met het verzamelen van voedsel tussen natte vegetatie of in water”, schrijft hij.

Niet alleen onze vingers, maar ook onze tenen worden rimpelig als ze lange tijd in het water zitten. Mogelijk zorgden die rimpels ervoor dat onze voorouders meer grip kregen als ze in de regen liepen. Zo gleden ze minder makkelijk uit.

