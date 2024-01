Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vergroot je je werkgeluk (zonder te wisselen van baan)

Steeds vaker wisselen mensen van baan. De redenen om de switchen lopen uiteen, maar de start van een nieuw jaar blijkt in ieder geval een piekmoment om de zoektocht de starten. Maar hoe vergroot jij je werkgeluk in je huidige baan?

Nieuw jaar, nieuwe baan? Dat is hoe 7 op de 10 Nederlandse professionals erover denken, blijkt uit onderzoek van LinkedIn.

Een nieuwe baan

Onder generatie Z ligt het percentage overstappers nog hoger: maar liefst 85 procent van deze generatie werkenden overweegt een nieuwe baan. Tegelijkertijd neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe. Waar er in 2022 nog één sollicitant per openstaande vacature was, waren dat in 2023 al twee sollicitanten per openstaande vacature.

LinkedIn ondervroeg meer dan duizend Nederlanders naar hun beweegredenen hun huidige baan te verlaten. De grootste drijfveer blijkt nog altijd de wens om meer geld te verdienen (39 procent). Ook andere zaken die een bijdrage leveren aan werkgeluk vinden we steeds belangrijker. Een goede balans tussen werk en privé (22 procent), meer groeimogelijkheden (21 procent) of een baan die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij (11 procent).

Op zoek naar werkgeluk

Gebrek aan werkgeluk in je huidige baan? Dan lijkt een switch voor de hand liggend. Toch zou je ook kunnen proberen je werkgeluk bij je huidige werkgever te vergroten. Met onderstaande tips van LinkedIn’s carrière-expert Laura van Horssen vergroot jij je werkgeluk.

1. Voorkom een bore-out

Weinig uitdaging? Dan kan er verveling ontstaan door het gebrek aan motivatie: een bore-out. „Werkgeluk koop je niet af met een cursus. Toch is je blijven ontwikkelen en je vaardigheden trainen of nieuwe skills bijleren essentieel voor een gezonde dosis werkgeluk. Nieuwe dingen leren zorgt ervoor dat je uitgedaagd wordt en geeft nieuwe energie.”

2. Uit je comfortzone

In je comfortzone blijven, kan prettig zijn. Maar juist uitdagingen die wat inspanning vergen, dingen die we niet op de automatische piloot doen, maken gelukkig.

„Een uitnodiging kan klein of groot zijn. Denk aan een project dat niet per se bij je functie hoort, iets organiseren, meelopen met een ander team of iemand opbellen binnen je organisatie en vragen of jullie een keer kunnen lunchen. Niet alleen goed voor het uitbreiden van je interne netwerk, maar het biedt ook kans om nieuwe inspiratie op te doen.”

3. Kies voor jezelf

Een werkweek voelt soms als één grote, opgejaagde achtbaan. „Zorg voor je fysieke en mentale welzijn door prioriteit te geven aan gezonde gewoonten zoals regelmatig bewegen, goede voeding en voldoende slaap.”

„Tijd inruimen voor meerdere, korte pauzes per dag is daarom heel belangrijk. Vooral nu hybride, of werken op afstand, steeds meer de norm is, kun je werk en dingen waar je blij van wordt makkelijker afwisselen. Maak dus tijd voor dingen die je helpen ontspannen – wandelen, sporten, lezen of juist iets creatiefs – en onthoud dat voor jezelf zorgen een noodzaak is en geen luxe.”

4. Weg van tech

Alle technologische ontwikkelingen hebben ons productiever gemaakt en maken flexibel werken mogelijk, stelt Van Horssen. „Het gevolg kan zijn dat je voortdurend beschikbaar bent en je het gevoel hebt dat je ‘altijd aan’ moet staan. Zo vervaagt de grens tussen privé en werk.

Beperk je notificaties, overweeg om een Out Of Office in te stellen en begrens de werkuren, leg je laptop ook echt weg aan het einde van de werkdag en lees na werktijd geen werk e-mails meer. Als het écht belangrijk is, weten ze je heus wel te vinden.”

5. Goede werkrelaties voor meer werkgeluk

Of je ze nu je ‘work wife’ of ‘office bestie’ noemt, het hebben van vriendschappen met collega’s kan je dagelijkse geluk op het werk enorm vergroten. „Investeer tijd in het opbouwen van die relaties en het zal je niet alleen meer vreugde in je dag brengen, maar waarschijnlijk ook je carrière een boost geven.”

6. Zoek passies

Neem je passies mee naar je werk en grijp mogelijkheden aan om je aan te sluiten bij een netwerk of medewerkersgroep, of deze zelfs op te richten. Dit soort medewerkersgroepen zijn vaak gecentreerd rond gedeelde ervaringen en interesses.

„Of je nu een passie hebt voor klimaat, diversiteit, koken of boeken; passies delen met je collega’s kan je werkgeluk vergroten. Zo ontmoet je gelijkgestemden op het werk en kun je samen aan de slag”, tipt Van Horssen. Wellicht vind je dan meteen je nieuwe work bestie.

