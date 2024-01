Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Badr Harig, Peuk en Döner: dit zijn de grappigste en populairste kattennamen van 2023

Nederlanders zijn, zo blijkt, niet vies van een grappige naam hier en daar voor hun huisdier. Zo gaan er katten door het leven met de naam Peuk (?) en Badr Harig. Maar er zijn ook een aantal namen die wel heel vaak voorkomen.

We zetten ze op een rijtje. Ben je trouwens dierenliefhebber, dan kun je deze inzendingen voor de wedstrijd om de titel ‘meest hilarische dierenfoto’ vast waarderen. En wist je trouwens dat geiten aan je stem kunnen horen of je boos of blij bent?

Populairste kattennamen van 2023

De naam Luna is uit de bus gekomen als populairste kattennaam van 2023. Sterker nog: ook in 2022 was die naam razendpopulair voor katten. Dat is gebleken uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo, dat bedrijf doet daar elk jaar onderzoek naar. Hier de volledige top tien:

Luna Simba Nala Lilly/Lily Coco Bella Tommy/Tommie Milo Mimi Loki

Grappige kattennamen

Maar zo’n traditionele naam past niet bij elke kat. Soms is jouw viervoeter zo’n persoonlijkheid, dat ‘Coco’ ‘m simpelweg niet wordt. Veel baasjes kozen dan ook een grappige naam, bijvoorbeeld geïnspireerd door straattaal, etenswaren en woordgrappen.

Badr Harig Dushi Niffo Matcha Döner Android Peuk Stalin Kontje Lucifurr

Kan slapen met huisdieren kwaad?

Als je een huisdier hebt, bestaat de kans dat die ook weleens bij jou in bed slaapt. Kan dat eigenlijk kwaad voor je gezondheid? Ook daar is uiteraard onderzoek naar gedaan, en wat blijkt: „Er kunnen een paar risico’s aan zitten wat betreft de overdracht van ziektes of vlooien, maar als je toch al met een huisdier samenwoont, zal een hond in bed het risico daarop niet vergroten.” Esme Wheeler, een hondenwelzijnsdeskundige bij het Britse Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zegt dat er niet zoveel is om je zorgen om te maken. Hoogstens dat je wat uurtjes slaap verliest omdat je viervoeter in de weg ligt.

