Volgens deze spaarmethode moet je juist praten over geld

In plaats van bescheiden doen over je inkomen, spaardoelen en geld in het algemeen, moet je het juist van de daken schreeuwen. Dat is althans wat de spaarmethode ‘loud budgeting’ je aanraadt. Over de nieuwe methode zijn mensen wereldwijd enthousiast.

Geen ongemak meer over geld én een beter gevulde spaarpot.

Eerlijk over geld

Stel je voor: je wordt uitgenodigd voor een etentje, maar het uitgekozen restaurant is aardig aan de prijs. Nét op een moment dat je het eigenlijk niet kan en wil betalen. Veel mensen zouden een smoesje verzinnen – want toegeven dat het restaurant te duur is en dat je geld moet besparen is niet altijd even makkelijk – maar volgens de nieuwe spaarmethode moet je juist gewoon eerlijk zijn.

Vertellen over je financiële situatie en je spaardoelen zorgt ervoor dat je je beter aan je eigen regels kunt houden. De mensen om je heen zullen het daarnaast waarderen dat je eerlijk bent en geen smoesje verzint om onder de situatie uit te komen. Een win-win situatie, toch?

Loud Budgeting

„Loud budgeting betekent dus dat je juist dingen moet delen over je financiële situatie en keuzes moet maken waardoor je binnen budget blijft en je je spaardoelen kunt bereiken. Met deze methode gebruik je jouw financiële doelen als reden om niet bij een uitje, tripje te zijn of bijvoorbeeld mee te doen aan een groepscadeau”, legt Amerikaanse budgetexpert Derek Ober uit tegen Huffpost.

Belangrijk hierbij is wel dat het niet alleen bij woorden blijft, zo waarschuwt Ober. „Begin met een duidelijk, haalbaar financieel plan zodat je je dierbaren na een bepaalde tijd ook kun laten zien dat je ook echt doelen hebt bereikt.”

