De Spaarrekening van Mike (23): ‘Ik heb 83.000 euro aan spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Mike, die tijdens zijn jaren bij Defensie flink is gaan sparen.

Beroep: politieagent in opleiding

Netto inkomen: 2500 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

Het salaris van Mike is behoorlijk hoog voor een agent in opleiding. „Als je langer dan twee jaar ergens anders in dienst bent geweest, krijg je een percentage van je vorige inkomen gedurende de opleiding uitbetaald”, legt Mike uit. Omdat hij voordat hij met de politieopleiding begon in dienst was bij defensie, verdient hij een hoger salaris dan de reguliere vergoeding tijdens de opleiding.

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu 83.000 euro. Daarnaast heb ik nog 21.500 euro in mijn aandelenportefeuille. Dat zit voornamelijk in losse aandelen.”

Hoe heb je die bedragen bij elkaar gespaard?

„De verdeling is al jaren één op vijf. Daarmee bedoel ik dat ik vier vijfde deel spaar en ongeveer één vijfde van het geld dat ik apart kan zetten, investeer. Als ik kansen zie, dan koop ik aandelen. Mijn eerste aandeel heb ik gekocht in april 2020.

Halverwege 2018 ben ik gaan sparen. Op dat punt had ik vier maanden hbo gedaan. Dat werd mij aangeraden na de havo. Maar ik wist eigenlijk al dat ik bij defensie of de politie wilde. Toen heb ik een bewuste keuze gemaakt: ik ben niet hoogopgeleid, ik stop met mijn studie, dan wil ik extra verstandig met mijn geld omgaan.”

„Op die manier hoop ik toch een soort financiële vrijheid te hebben, terwijl ik dan misschien niet het hoogste salaris heb. Veel van mijn vrienden zijn wel hoogopgeleid. Nu zijn deze bedragen natuurlijk veel geld, maar later gaan zij waarschijnlijk allemaal meer verdienen.”

Hoe ben je begonnen met sparen?

„Sinds mijn 16e werkte ik bij Albert Heijn. Toen ik stopte met mijn hbo opleiding en startte bij defensie, was er een korte overbruggingsperiode. Ik moest eerst een toelating doen en later kon ik pas starten. In die periode heb ik ook geregeld dat ik fulltime kon gaan werken zodat ik direct lekker kon sparen.

Toen ik bij defensie begonnen was, verdiende ik zo’n 2200 euro netto. Maar tijdens oefeningen – dat kan van alles zijn – in het buitenland of in Nederland, krijg je een toeslag van 35 euro per dag. Ik ben drie maanden naar Roemenië geweest en een periode naar Curaçao. Zo’n toeslag van 35 euro tikt best aan, maar als je uitrekent dat je dan ook 24 uur per dag met je werk bezig bent, valt het qua uurloon wel weer mee.”

„Door die regeling kreeg ik vaak een hoger maandsalaris. Ik hield meestal tussen de 500 en 600 euro voor mezelf, de rest spaarde ik. Ik sliep op de kazerne, dus ik had ook relatief weinig kosten. In het weekend ging ik ook weleens stappen, maar ik drink niet. Dat scheelt natuurlijk ook veel geld. Na vier Fanta ben je er ook wel klaar mee.”

Je woont nog thuis. Is er uitzicht op een eigen woning?

„Mijn vriendin en ik zijn aan het rondkijken en doordat we allebei goed sparen, kunnen we ook wel een fatsoenlijke hypotheek krijgen. We wonen een aardig stuk uit elkaar, maar we hebben inmiddels besloten waar we willen wonen. Nu is het wachten tot er een woning wordt aangeboden.

We mikken op een hypotheek van tussen de 300.000 euro en 350.000 euro. Daarnaast kunnen we nog eigen geld inleggen. We zijn met z’n tweeën, dus we hoeven ook geen enorm huis. We willen de komende jaren gewoon mooi kunnen wonen, maar zonder een maximale hypotheek. Dat scheelt ook een hoop geld met de huidige hypotheekrente.”

Hoe zit het nu met de vaste lasten?

„Mijn auto is de grootste kostenpost. Ik tank wekelijks voor wel 70 euro en iedere maand ben ik ook nog 100 euro kwijt aan de wegenbelasting en de verzekering. In totaal komt het neer op zo’n 400 euro per maand.

Ik betaal verder geen kost en inwoning. In mijn tijd op de kazerne sliep ik vijf dagen daar, was ik vaak één weekend-dag bij mijn vriendin, dus was ik in de praktijk vaak één dag per week bij mijn ouders. We hebben geen harde afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de boodschappen, maar als er nu iets nodig is, dan haal ik dat ook vaak.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga verstandig met je geld om. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarnaast zou ik zeggen: kijk of je kan werken in de situatie waarin je verkeert. Veel mensen werken bijvoorbeeld niet naast de studie en bouwen schulden op. Soms zijn er ook nog mogelijkheden om toch te werken naast je studie. Of vraag jezelf af of het echt nodig is om op kamers te gaan.

Als het niet nodig is om geld te lenen vind ik het onverstandig om dat wel te doen. Wanneer iets nodig is beslist natuurlijk iedereen zelf, maar sommige mensen hebben wat mij betreft te makkelijk gegrepen naar duo. Op het moment dat je uit eigen inkomsten moet putten, word je vanzelf ook meer geldbewust. Als je leent krijg je iedere keer 1000 euro gestort, dan mis je toch een stukje ontwikkeling in je financiële mindset.”

