3 vrijstaande huizen op Funda voor minder dan 150.000 euro

Een koophuis kost je in Nederland gemiddeld ruim 420.000 euro. Toch vind je op Funda (zij het in beperkte mate) ook woningen voor veel minder geld.

Voor deze drie vrijstaande huizen betaal je nog geen 150.000 euro.

3 vrijstaande huizen op Funda voor 150.000 euro

Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over kleine appartementjes of krappe rijtjeshuizen, maar over vrijstaande woningen. Wie op Funda zoekt naar een eigen stekkie voor minder dan anderhalve ton, krijgt op dit moment slechts 24 resultaten voorgeschoteld. In dit artikel lichten we er drie uit.

Bad Nieuweschans – 130.000 euro

Betaalbare woningen vind je meestal in de uithoeken van Nederland. In dit geval is dat niet anders. Wie voor 130.000 euro vrijstaand wil wonen, zal naar Bad Nieuweschans moeten verkassen. Een klein dorpje met zo’n 1300 inwoners in Noordoost-Groningen. De vraagprijs van deze woning mag dan ontzettend laag zijn, maar dat betekent niet dat je er direct in kunt trekken.

Bouwjaar: 1940

Woonoppervlak: 108 vierkante meter

Perceel: 300 vierkante meter

Aantal slaapkamers: 4

Energielabel: F

Dit ‘klushuis’, zoals de verkopende partij het in de advertentie op Funda omschrijft, is niet ver verwijderd van de definitie bouwval. De verkoper geeft terecht aan dat het vrijstaande huis volledig gerenoveerd en gemoderniseerd dient te worden.

Winschoten – 149.500 euro

In de provincie Groningen koop je voor anderhalve ton dit stulpje. Zoals te verwachten bij een huis met zo’n laag prijskaartje, is ook hier nog wel wat werk aan de winkel.

Bouwjaar: 1906 – 1930

Woonoppervlak: 95 vierkante meter

Perceel: 393 vierkante meter

Aantal slaapkamers: 2

Energielabel: n.b.

Vanaf de voorkant lijkt weinig aan dit vrijstaande huis te mankeren. Vanaf de straat zie je namelijk niet hoe onkruid de volledige achtertuin heeft gegijzeld en dat er meer dan een likje verf nodig is om het interieur weer up-to-date te krijgen. Retro is trendy tegenwoordig, maar de uitstraling van de badkamer in deze Funda-woning is misschien een beetje te veel van het goede.

Delfzijl – 149.000 euro

Deze derde woning bevindt zich in dezelfde contreien als de andere vrijstaande huizen uit dit lijstje. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat je voor goedkope woningen naar Groningen zult moeten verhuizen.

Bouwjaar: 1931 – 1944

Woonoppervlak: 110 vierkante meter

Perceel: 154 vierkante meter

Aantal slaapkamers: 2

Energielabel: G

Het verschil is dat hier veel minder aan hoeft te gebeuren. Met zijn energielabel G valt er qua duurzaamheid nog wel wat te winnen, maar zowel het exterieur als het interieur van het huis kan er vooralsnog mee door.

