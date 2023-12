Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voormalige Europese Commissievoorzitter Jacques Delors overleden

De voormalige Europese Commissievoorzitter Jacques Delors is overleden, meldt zijn dochter. De Franse politicus is 98 jaar geworden en overleed in zijn slaap in zijn woning in Parijs.

Delors, lid van de Parti Socialiste, was van 1985 tot 1995 commissievoorzitter van wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap was. De politicus speelde in die hoedanigheid een sleutelrol bij de totstandkoming van de Europese Unie zoals we die vandaag kennen.

Onder zijn bewind ontstond de eengemaakte Europese markt en breidde de unie uit van tien naar vijftien lidstaten. Ook het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten ging van start. Delors legde ook de basis voor de gezamenlijke munt, de euro, die in 1999 geïntroduceerd werd.

Onvermoeibaar

In de periode voor hij commissievoorzitter werd, was Delors ook al Europees Parlementslid en Frans minister van Financiën en Economische Zaken onder president François Mitterrand.

In een reactie op het overlijden van zijn landgenoot noemt de Franse president Emmanuel Macron Delors „een onvermoeibare architect van ons Europa”.

