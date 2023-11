Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze truc verlaag je de huur van je huis tot honderden euro’s

Weinig mensen maken er gebruik van. En dat is zonde in tijden van wooncrisis. Want door de huurcommissie in te schakelen kun je jouw absurde huur met wel honderden euro’s verlagen én een fiks bedrag terugvorderen. Hoe werkt het?

Verlaag je huur met een truc tijdens wooncrisis

Voornamelijk grote steden als Amsterdam hebben last van de wooncrisis. En de wildgroei aan absurde huurprijzen swingt alle pannen uit. Maar vooral als je bij een particulier huurt, kun je jouw maandelijkse incasso niet alleen fiks verlagen, maar ook nog eens een stevig bedrag terugkrijgen. Wat moet je doen alvorens de huurcommissie in te schakelen?

Termijn van 6 maanden

De eerste stap bij het intreden van een nieuwe woning zet je beter voor de eerste zes maanden verstreken zijn. Deze termijn is uiterst belangrijk, wil je de te veel betaalde huur terugvorderen. Een normale huurverlagingsprocedure werkt namelijk niet met terugwerkende kracht. Na deze termijn is het soms zelfs helemaal te laat.

Bij een geliberaliseerd contract – met andere woorden een vrije sectorwoning – kan de huurcommissie de huur namelijk alleen verlagen in de eerste zes maanden na het tekenen. Bij een tijdelijk geliberaliseerd huurcontract kun je ook tot zes maanden na het aflopen van het contract huurverlaging aanvragen.

Maximale huur van jouw huis berekenen

De hamvraag is dus vaak of jouw nieuwe huurwoning boven de liberalisatiegrens ligt van 808,06 euro, en of dat terecht is. Dit kun je makkelijk zelf berekenen aan de hand van een puntentelling.

Indien blijkt dat de huurprijs onder deze grens zou moeten liggen, kun je de procedure voor huurverlaging opstarten. Dan zal je niet alleen minder gaan betalen maar ook – binnen de termijn van de eerste zes maanden – geld kunnen terugvorderen.

Als de maximale huurprijs volgens de punten boven de liberalisatiegrens ligt, volgt er geen huurverlaging en dien je de afgesproken huurprijs te betalen. Ook al ligt deze honderden euro’s boven het bedrag van 808,06 euro. Uiteraard kun je ook bij een huurcontract onder de liberalisatiegrens een huurverlaging aanvragen indien de puntentelling een lagere huur voorschrijft. Dan vervalt de termijn van zes maanden nooit.

Onzelfstandige woningen

Belangrijk onderscheid daarin is wel of de woning zelfstandig is of niet. Een onzelfstandige woning waarbij je bijvoorbeeld de badkamer of keuken deelt, valt sowieso niet onder de noemer van vrije sectorwoning, net als huurwoningen met een all-in prijs (zelfstandig of niet).

Ook hierbij kun je zelf de maximale huurprijs berekenen. En dit zullen vele Amsterdammers graag horen: vrijwel altijd (!) ligt de wettelijk bepaalde maximale huurprijs van kamers in de hoofdstad onder hetgeen je daadwerkelijk moet aftikken elke maand. Dan is het tijd om de huurcommissie in te schakelen.

Huurcommissie inschakelen

Maar eerst dien je de huurbaas zelf te contacteren met de uitslag van de puntentelling en het voorstel tot huurverlaging. Check op wooninfo.nl welke documenten je daarvoor nodig hebt om alles zwart op wit te laten verlopen.

Wanneer de huisjesmelker niet akkoord gaat of niet tijdig reageert, kun je de huurcommissie inschakelen om de procedure tot huurverlaging op te starten. Alle informatie over deze procedure vind je op de website van de huurcommissie. Veel succes met het verlagen van jouw absurde huur!

