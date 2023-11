Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel spaargeld is nodig voor een koophuis per woningwaarde

Om weerstand te bieden tegen financiële tegenslagen, is een spaarbuffer essentieel. Maar de hoogte van die buffer is niet voor iedereen gelijk. Ben jij woningeigenaar? Dan is dit jouw gezonde hoeveelheid spaargeld.

Volgens onafhankelijk kennis- en adviescentrum Nibud is zo’n financieel vangnet essentieel om uit de schulden te blijven. De buffer beschermt je namelijk tegen onverwachte grote uitgaven en noodzakelijke kostenposten.

Hoe bouw je spaargeld op?

De geadviseerde spaarbuffer varieert dus per persoon. Maar voordat je zoveel spaargeld achter de hand hebt, is het cruciaal om überhaupt geld te sparen.

Lukt sparen nu nog niet? Dan schiet ook het Nibud te hulp. In een paar stappen bouw je langzaam naar een buffer toe.

De 10-procent regel

Het Nibud adviseert iedereen om minimaal 10 procent van het netto maandsalaris te sparen. Krijg jij maandelijks bijvoorbeeld 2400 euro gestort? Dan wordt er geadviseerd 240 euro opzij te zetten.

Als je eenmaal weet hoeveel je maandelijks opzij wil zetten, dan is het natuurlijk zaak dat je dat spaargeld ook daadwerkelijk opzij zet. Is sparen niet je sterkste punt? Deze verrassende spaartips helpen je op weg. Een extra tip: vergeet niet het bedrag automatisch te laten overschrijven naar je spaarrekening, dan kun je het ook niet meer vergeten.

De spaarbuffer voor woningeigenaren

Om een idee te geven van een veilige buffer als woningeigenaar, schetsen we in onderstaande tabel verschillende situaties. In iedere situatie gaan we ervan uit dat de woning onderdeel is van een vereniging van eigenaren. Een vervangende auto wordt ook meegerekend in de adviesbuffer. Om die reden is de soort auto relevant en van invloed op het geadviseerde bufferbedrag.

*Swipe naar rechts om de hele tabel te lezen!

Woningwaarde (WOZ) Gezinssamenstelling Netto maandinkomen Auto Advies buffer 150.000 – 300.000 euro Alleenstaand 4.000 euro Compact klasse, tweedehands 12.950 euro 15.0000 – 300.000 euro 2 volwassenen, 2 kinderen 4.500 euro Compact middenklasse, tweedehands 17.600 euro 300.000 – 450.000 euro 2 volwassenen 6.000 euro Klein, nieuw 19.600 euro 300.000 – 450.000 euro 1 volwassene, 3 kinderen 3.400 euro Compact middenklasse, tweedehands 15.350 euro > 450.000 euro 2 volwassenen, 1 kind 5.600 euro Compact middenklasse, nieuw 23.550 euro > 450.000 euro 1 volwassene 7.500 euro Middenklasse, nieuw 29.700 euro

