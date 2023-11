Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Ralf (23): ‘Ik heb 29.000 euro in beleggingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Ralf, die op zijn 21ste een huis kocht.

Beroep:Â assistent accountant

Netto inkomen: 2600 euro, 38 uur

Woonsituatie: koopwoning

Wat staat er op je spaarrekening?

„Even mijn bestand erbij pakken”, begint Ralf. „Op mijn privé spaarrekening staat 24.000 euro. Daarnaast heb ik nog een zakelijke rekening, waar ik eigenlijk niets meer mee doe. Dat geld is ook van mij en wordt niet meer gebruikt. Daar staat nog 11.000 euro op.”

„Daarnaast heb ik nog 29.000 euro in beleggingen. Hoewel dat schommelt. Even geleden stond het er een stuk beter voor.”

Je hebt een koopwoning, hoe is dat gelukt?

„Dat is natuurlijk een beetje geluk geweest. Ik heb mijn woning onderhands kunnen kopen, via via. De woning heeft niet op Funda gestaan, dus dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. De aankoop van de woning heb ik niet van mijn eigen geld gedaan, maar ik heb wel tussen de 20.000 en 30.000 euro in de verbouwing gestopt.

Ik heb de woning duurzamer gemaakt met zonnepanelen, waardoor ik ook een beroep kon doen op het Nationaal Warmtefonds. Daarnaast heb ik de boel geïsoleerd.

Deze woning was hartstikke verouderd. Maar gelukkig heb ik een groot deel van de verbouwing zelf kunnen doen. Dat was heel duur geweest. Ik heb de woning voor rond de twee ton aangekocht, inmiddels alweer twee jaar geleden. Ik woon niet in de Randstad en de rentes waren toen nog net gunstig. Ik was 21 toen ik mijn huis kocht, maar ik snap heel goed dat dat niet voor iedereen lukt.”

Wat vind je van jouw financiële situatie?

„Ik heb altijd veel gewerkt. Alle zaterdagen en vakanties. Ik ken ook mensen die alleen maar werken om op vakantie te kunnen. Zo sta ik niet in de wedstrijd. Totdat ik een eigen woning kocht, heb ik thuis gewoond. Ik hoefde niet ver te reizen om mijn studie accountancy te volgen. Doordat ik geen huur voor een studentenkamer hoefde te betalen, kon ik dat geld in mijn broekzak houden.

Tegelijkertijd begrijp ik dat niet iedereen een leuke thuissituatie heeft, dan heb je misschien die optie niet. Ik had het prima thuis. Daardoor heb ik eigenlijk de aanbetaling van mijn huis helemaal uitgespaard.

Ik geef niet veel geld uit. En als ik wel geld uitgeef, kan ik daar de eerste twee dagen ook nog weleens goed spijt van hebben. Uiteindelijk ben ik dan toch vaak wel blij met een nieuwe aankoop, maar eerst heb ik vooral moeite met het geld dat ik heb uitgegeven.”

Bij wat voor soort uitgaven heb je hier last van?

„Bijvoorbeeld met de aankoop van een tv, of een nieuwe auto. Dat kost veel geld. Als ik dan bereken hoeveel uur ik daarvoor moet werken, is het het geld dan waard?”

Heb je naast het spaargeld ook schulden?

„Nee, ik heb altijd naast mijn studie gewerkt dus ik heb nooit geld hoeven lenen. Daarnaast was ik me er ook van bewust dat de overheid altijd heeft gezegd dat de rente voor de studielening werd gekoppeld aan de staatsrente.

Naar mijn idee zijn er ook een hoop mensen die te veel geld hebben geleend. Dat vind ik wat kortzichtig. Natuurlijk zijn er studenten die geen andere optie hadden dan veel geld lenen, maar dat geldt lang niet voor iedereen, denk ik.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Iedere eerste van de maand zet ik zo’n 1000 euro apart. Daarvan beleg ik twee derde en spaar ik één derde. Dan houd ik nog zo’n 1600 euro over, daar kan ik goed van leven. De energierekening kost mij bijna niets, dan doe ik een paar boodschappen. En ik heb een auto die ik kan opladen op mijn werk.

Ik vind het belangrijk om genoeg geld achter de hand te hebben. Als ik zie hoe zwaar het voor mensen is om geldzorgen te hebben, lijkt me dat enorm vervelend. Wat mij betreft moet je dat willen voorkomen, dat geeft rust.

Dat spaargedrag daar ben ik mee geboren denk ik. Thuis hadden we genoeg geld en we ging ook wel op vakantie. Ik ben opgegroeid zonder geldzorgen. Onzekerheid in de toekomst heb ik altijd willen voorkomen.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Toch wel aan uiteten gaan, of eten afhalen. Dat is voor mij toch een vorm van gemakzucht. Daar zou ik maandelijks zo 100 euro extra mee kunnen besparen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik zie veel jongeren de hoop op een koopwoning opgeven. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet helemaal. De markt is niet te voorspellen. Kijk goed naar wat jouw mogelijkheden zijn en wees kritisch op je eigen situatie. Wie weet verandert de markt binnenkort weer. Zet het geld opzij wat je kunt missen en grijp je kans wanneer die zich voordoet.

Zelf kan ik soms ook wel doemdenken. En het klopt dat niet alles binnen je eigen macht ligt. Maar je kunt altijd kijken hoe je je eigen situatie kunt verbeteren. Natuurlijk heb je het niet voor het kiezen als je opgroeit in de schulden, maar toch kun je op een bepaald punt altijd je eigen situatie beter maken.”

