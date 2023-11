Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn wereldwijd de allerduurste steden om in te wonen

Waar de inflatie het afgelopen jaar door het dak is geschoten en de kosten voor het levensonderhoud nog steeds toenemen, zijn er plekken op de wereld het leven uitzonderlijk duur is. En nee, New York staat niet op de eerste plek.

De állerduurste steden om te wonen is Singapore en Zurich. Dat blijkt uit het onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), een gerenommeerd onderzoeksbureau. Singapore staat al jaren op de eerste plek, voor de negende keer in elf jaar tijd. Onder andere de enorme schaarste aan land, maakt het de stad bijzonder duur.

Dure Zwitserse steden

Opvallend is dat het Zwitserse Zurich flink gestegen is in de ranking van de EIU. Vorig jaar stond de stad nog op plek zes, inmiddels vlak achter Singapore op de tweede plek. Dat komt volgens het onderzoek door de sterke Zwitserse frank en de hoge kosten voor levensonderhoud.

Daarmee komt New York op de derde plek te staan, gevolgd nog een Zwitserse stad: Genève.

Jaarlijkse ranglijst met duurste steden

De EIU is onderdeel van uitgever de Economist Groep, waar ook het financiële blad The Economist onderdeel van is. Jaarlijks stelt de EIU een Worldwide Cost of Living-ranglijst op.

De top-10 bestaat voor het grootste deel uit Europese steden. Vier steden zijn Europees, drie Amerikaans. De top-10 bestaat uit Hong Kong op plek vijf, Los Angeles op plek zes, Parijs op de zevende plek, Tel Aviv en Kopenhagen op een gedeelde achtste plek en San Francisco op plek 10.

Russische steden dalen hard

De Russische steden zijn het hardst gezakt op de lijst, vanwege de sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïense. De stad onderaan de lijst is de Syrische stad Damascus, voorgegaan door Teheran in Iran en Tripoli in Libië.

Hoewel prijzen afgelopen jaar niet zo hard stegen als in 2022, stegen de prijzen wereldwijd gemiddeld alsnog bij 7,4%procent. In 2022 stegen prijzen met 8,1 procent, ‘de prijsstijgingen blijven significant hoger dan het geval was tussen 2017 en 2021’, meldt het rapport.

Vorige Volgende

Reacties