Hoge kosten en dure zorgverzekeringen: ‘Op deze twee dingen moet je vooral letten’

Het eind van het jaar nadert en dat betekent hét moment om eens kritisch naar je zorgverzekering te kijken. Want jaren bij dezelfde verzekeraar blijven hangen, kan zo honderden euro’s extra kosten. Waar in voorgaande jaren slechts zo’n 6 procent van de mensen overstapte, lijkt dat tij te keren. Want met de hoge inflatie en stijgende premies, wordt een overstap of nieuwe zorgpolis toch verleidelijk.

„Bij mensen die al jaren niet naar de zorgverzekeringspolis hebben omgekeken, is de kans groot dat het zorgpakket niet meer bij hen past. Vooral deze groep kan bij een overstap vaak honderden euro’s besparen”, stelt Mirjam Prins, zorgverzekeringsexpert bij Independer.

De eerste stap is gezet. Je bent bereid om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. Maar waar kies je dan voor? En waar moet je op letten als je een nieuwe polis wil afsluiten? „De zorgverzekering is een grote kostenpost voor veel mensen. We merken daarom dat daar dit jaar extra kritisch naar gekeken wordt”, vertelt Prins. „Dan zijn er twee belangrijke aspecten waar je op kunt letten: het eigen risico en het aanvullende pakket.”

De risico’s van het eigen risico

In 2020 koos ruim 25 procent van de overstappers voor een maximaal eigen risico van 885 euro (bestaande uit het verplichte eigen risico van 385 euro, plus maximaal 500 euro vrijwillig verhoogd eigen risico). In 2022 zegt bijna 40 procent van de overstappers te kiezen voor een verhoogd eigen risico, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. In totaal koos 13 procent van de Nederlanders in 2022 voor een verhoogd vrijwillig eigen risico, in ruil voor een korting op de premie, blijkt uit cijfers van Vektis. Een kleine 10 procent van deze groep koos voor het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro.

Maar wat zijn nu precies de risico’s? „Als je kiest voor de maximale premiekorting, levert dat ruim 300 euro korting op jaarbasis op. Het vrijwillig verhoogd eigen risico bedraagt dan 500 euro, bovenop de 385 euro van het verplicht eigen risico, wat neerkomt om een totaal van 885 euro”, legt professor Erik Schut uit, hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat klinkt als een behoorlijk bedrag. Maar als je zorgkosten in datzelfde jaar laag zijn, bespaar je 300 euro. Je eigen risico is effectief dan maar 200 euro hoger, dan het verplichte eigen risico van 385 euro. Gebeurt dat twee jaar op rij, dan heb je al 600 euro bespaard.

„Het is belangrijk dat mensen zich realiseren waar zij voor kiezen als ze gaan voor een verhoogd eigen risico. Enerzijds kies je voor korting op je maandelijkse premie, tot wel honderden euro’s per jaar. Anderzijds kies je dus voor een verhoogd risico. Kom je dan – ook al ben je kerngezond – in het ziekenhuis terecht, dan is het belangrijk om ervan bewust te zijn dat de eerste 885 euro van de ziekenhuisrekening uit eigen zak betaald moet worden. Kun je dat op dat moment niet betalen, dan is een verhoogd risico geen verstandige keuze”, legt Prins uit.

Zorg dat je het eigen risico in één keer kunt betalen

„Overweeg alleen een verhoogd eigen risico als je gezond bent, en die buffer achter de hand hebt”, benadrukt ook Babs van der Staak, woordvoerder zorg bij de Consumentenbond. „Als de beurs niet zo groot is, is het niet aan te raden om te kiezen voor een verhoogd eigen risico.” Daarnaast is er in Nederland overheidssteun voor mensen met lage inkomens. „Die zorgtoeslag wordt komend jaar – weliswaar tijdelijk – met 400 euro verhoogd. Mensen met een heel laag inkomen ontvangen dus een zorgtoeslag die bijna net zo hoog is als de zorgpremie”, legt hoogleraar Schut uit.

Kijk naar je aanvullende pakket

In Nederland is 84 procent van de mensen aanvullend verzekerd, blijkt uit cijfers van Vektis. „De aanvullende zorgverzekering is natuurlijk niet verplicht”, vertelt Prins. „Op het moment dat je je aanvullende pakket de deur uit doet, lijkt het alsof dat direct een paar honderd euro scheelt. Maar als je dan alsnog naar de tandarts of de fysio gaat, dan betaal je die kosten zelf.”

Daarom is het slim om een rekensom te maken als het gaat over je aanvullende pakket, legt Van der Staak uit. „Wegen de kosten van je aanvullende verzekering op tegen de kosten die je hebt gemaakt? En wat zijn de kosten die je verwacht te maken in het komende jaar? Als jouw pubers aan de beugel moeten, of je gaat bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut, dan kan het handig zijn om specifiek daarvoor een aanvullende verzekering voor af te sluiten.”

Een natura of restitutiepolis

Nadat je de grootste afwegingen over je eigen risico en je aanvullende pakket hebt gemaakt, is het nog goed om te letten op de details van je zorgverzekering. Kies je bijvoorbeeld voor een natura- of een restitutiepolis?

„Dit jaar zijn er steeds minder restitutiepolissen. Dat zijn polissen waarmee je naar iedere zorgverlener kan en de volledige rekening vergoed krijgt. Daarbij maakt het niet uit of de verzekeraar een contract heeft met die zorgverzekering. Veel van die polissen veranderen in een combinatiepolis. Dat betekent dat je toch voor een deel van de zorg alleen nog naar de gecontracteerde zorgverleners kunt, wil je dat de hele rekening vergoed wordt.” Mocht jij dus nog zo’n polis hebben, dan is het goed om te kijken of dat het nog wel waard is. Wie weet steek je zo weer een paar honderd euro in je zak.

💡 Waarom stijgen de zorgpremies eigenlijk? De zorgpremies gaan in 2023 omhoog. Maar hoe komt dat eigenlijk? We vroegen het hoogleraar Economie van de Gezondheid Erik Schut. Grofweg zijn er volgens hem drie belangrijke oorzaken die de stijgende zorgpremies verklaren. De hoge inflatie. „Ook de zorgkosten worden door de inflatie beïnvloed. Ziekenhuizen moeten worden verwarmd. Materialen worden duurder. En de belangrijkste: het zorgpersoneel zal ook compensatie in het salaris moeten ontvangen wil je de zorgsector aantrekkelijk houden.” Technologische vernieuwing. „Technologische vernieuwing is duur. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe medicijnen. Wanneer er een nieuw kankermedicijn wordt ontwikkeld, is dat vaak heel effectief, maar dat heeft ook een hoge prijs.” De vergrijzing. „Elk jaar komen er meer 65-plussers bij. We weten dat oudere mensen meer zorg gebruiken dan jongeren. De verhouding tussen ouderen en jongeren wordt steeds schever in Nederland. Met meer ouderen, betekent dat dat de zorgkosten stijgen onder de hele bevolking.”

De stijgende premies komen dus voort uit hoge inflatie, technologische vernieuwing en de vergrijzing in ons land. En omdat we in Nederland hebben gekozen voor een solidair zorgstelsel, moeten die kosten zo eerlijk mogelijk over iedereen worden verdeeld. „Die hogere zorgkosten worden hoe dan ook gemaakt, dus de burgers zullen die moeten betalen. Of dat nu via solidaire premies wordt betaald, of via belastingheffingen, dat maakt niet uit”, legt hoogleraar Schut uit.

Nog even terug. Er zijn nog wel een aantal keuzes waar je zélf invloed op hebt en die je zo honderden euro’s per jaar kunnen schelen. Neem de tijd om kritisch naar je zorgverzekering te kijken. Bepaal hoe hoog het eigen risico mag zijn en maak tot slot een afweging of de kosten van een aanvullend pakket opwegen tegen de zorgkosten. Als laatste is het goed om verder te kijken dan de bekende namen als het gaat om je zorgverzekering, benadrukt Prins. „De grote verzekeraars bieden vaak vergelijkbare zorgverzekeringen onder een ander merk. Hiermee ben je ook goed verzekerd, maar je betaalt minder.”

Je zorgverzekering kiezen en je pakket heroverwegen klinkt misschien niet als de meest aantrekkelijke klus, maar de kosten die je eventueel kan besparen zijn groot. Online zijn er genoeg zorgvergelijkers te vinden die je een eind op weg kunnen helpen, bijvoorbeeld bij de Zorgwijzer, Independer of de Consumentenbond. Wil je meer lezen over hoe anderen keuzes omtrent de zorgverzekering maken? Deze mensen zoeken ieder jaar uit of ze ergens anders goedkoper uit zijn.