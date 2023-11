Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw heeft twee baarmoeders en raakt in beide zwanger

Twee baby’s, twee verschillende zwangerschappen en dat allemaal op hetzelfde moment in één buik: het klinkt ongeloofwaardig, maar het is een Amerikaanse vrouw overkomen. Het is al heel zeldzaam dat zij twee baarmoeders heeft, maar ze raakte dit jaar ook nog eens in allebei zwanger.

De 32-jarige Kelsey Hatcher en haar man Caleb hebben al drie kinderen van 2, 4 en 7 jaar oud. Het was dus al een hele verrassing toen ze eerder dit jaar ontdekten dat ze zwanger was en dat er nog een kind bij kwam.

De verrassing werd alleen maar groter na de eerste echo-afspraak. Daar kreeg de Amerikaanse vrouw uit Birmingham (Alabama) te horen dat er niet één, maar twee baby’s in haar buik groeiden. Maar wat de verloskundige het meest schokte, was dat ze allebei in hun eigen baarmoeder in de buik van Kelsey groeiden.

‘Oh jeetje, er is er nog een!’

„Ik vroeg nog: ‘Er is er maar één toch?'”, zegt Kelsey Hatcher tegen Amerikaanse media. De zwangere moeder wist op 17-jarige leeftijd al dat ze een dubbele baarmoeder had, maar bij elk van haar drie eerdere zwangerschappen kreeg ze steeds één baby in één baarmoeder.

Al haar eerdere zwangerschappen verliepen zonder complicaties. Dus daar ging ze nu ook van uit, zeker toen de verloskundige knikte en zei: „Er is er inderdaad maar één.”

„Dus ik kon lekker laid back doen. Ik was aan het relaxen, want alles zag er goed uit en er was maar één baby.” Maar dat veranderde al snel. „Oh jeetje, er is er nóg een!”, was de reactie van de verloskundige. Kelsey: „Ik heb denk ik een half uur gelachen, omdat het zo ongelooflijk was.”

Zwanger in beide baarmoeders is ‘heel, heel zeldzaam’

„Ja, dit is heel, heel zeldzaam. De meeste verloskundigen zullen in hun carrière nooit zoiets zien”, zegt arts Shweta Patel over de zwangerschap van Kelsey. „Dubbele baarmoeders, misschien hebben drie op de duizend vrouwen dat. Dan is het waanzinnig dat je in beide een embryo hebt”, zegt dokter Richard Davis, een arts die gespecialiseerd is in risicovolle zwangerschappen.

Volgens lokale nieuwszender WVTM 13 trekt de manier waarop Kelsey zwanger is veel aandacht. „Ik ben normaal gesproken niet iemand die van veel aandacht houdt en niet wil dat mensen over al mijn dingen praten. Dit moet net mij weer overkomen.”

Ze voegt eraan toe dat zij en haar baby’s het onderwerp zijn van een case study naar de zeldzame zwangerschap.

Bevalling kan nog voor problemen zorgen

Ondertussen maken moeder en de beide baby’s – twee meisjes die nog in de buik zitten – het goed. Ze groeien precies zoals ze zouden moeten groeien, aldus de lokale nieuwszender. De bevalling van de baby’s kan nog wel voor problemen zorgen, zeggen artsen.

„Als ze gaat bevallen, zullen we elke baarmoeder moeten controleren en zien welke zich samentrekt. Ook moeten we kijken of de baarmoeders ongeveer hetzelfde doen of dat ze verschillend zijn”, vertelt dokter Davis.

De kans is groot dat elke baarmoeder op verschillende tijdstippen met weeën begint, waardoor de zusjes op verschillende momenten worden geboren. Dat kan met een tussenpoos van uren, dagen of zelfs weken zijn. Of je in geval van dat laatste nog wel van een tweeling kan spreken? „Ik weet niet hoe we het anders zouden moeten noemen”, zegt de arts.

‘Dit was écht de laatste keer dat ik zwanger ben’

Voor Kelsey is het in ieder geval duidelijk dat dit écht haar laatste zwangerschap is. „Het was eigenlijk de bedoeling te stoppen bij de derde, maar nu komen er dus nog twee bij. Dit is echt de laatste zwangerschap, maar we voelen ons gezegend.”

Haar uitgerekende datum is Eerste Kerstdag en volgens Amerikaanse media is dan een gespecialiseerd team van artsen aanwezig om haar bij de bevalling bij te staan.

Bekijk hieronder de reportage die de lokale Amerikaanse nieuwssite WVTM 13 met de vrouw en haar man maakte.

