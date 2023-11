Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huur middensegment gaat omhoog, juist om huur te verlagen – hoe zit dat?

Alsof de huren nog niet hoog genoeg zijn, mogen huren van het middensegment de komende tien jaar met tien procent stijgen. Daarvoor pleit demissionair minister Hugo de Jonge in een wetsvoorstel. Opvallend genoeg is die huurverhoging juist onderdeel van een pakket dat de huren juist moet verlagen. Hoe zit dat?

De Jonge past zijn wet aan voor de regulering van de middenhuur. Eerst stelde hij voor dat projectontwikkelaars en bouwers de huren maximaal vijf procent mochten verhogen. Na kritiek van beleggers en verhuurders is dat verhoogd naar 10 procent. De maximale huurprijs voor de middenhuur gaat dan van 1123 euro naar maximaal 1235 euro.

Huurverhoging in middensegment

Een bittere pil voor degenen die op het middensegment zijn aangewezen. Toch is dit voorstel onderdeel van een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat huren op lange termijn juist verlaagd worden. Hoe de verhoging van de middenhuur volgens hem bijdraagt aan hetzelfde doel, legde hij gisteravond uit bij Khalid & Sophie.

„Zo’n veertig procent van de huren in dat segment is te hoog. Geen exces, het komt all over the place voor. Je ziet dat de huurprijzen de afgelopen tien jaar geweldig zijn verhoogd, het afgelopen jaar met tien procent. Bij iedere huurderswissel gaan de huren weer omhoog. Daar moeten we paal en perk aan stellen.”

Huur omlaag met 190 euro

Een van de plannen daarvoor is de schaarste oplossen door bij te bouwen. Een ander plan is om de huur te ‘maximeren’. „Waarmee bepaald wordt wat de maximale huren zijn. Dat betekent uiteindelijk dat voor 300.000 mensen de huur omlaag gaat met gemiddeld genomen 190 euro, bij de eerstvolgende bewonerswissel.”

Verhuurders vinden dat dit hen begrensd en willen zelf kunnen bepalen wat de huurprijs wordt in het middensegment. „Daarvan zeg ik: ‘Nee, dat mag niet’”, zegt De Jonge. „Wat ik wel een terecht pleidooi vind van verhuurders, is dat ze zeggen: ‘Het moet nog wel uitkunnen om nieuw te kunnen bouwen’. Dat vind ik wel fair.”

Risico op bouwstop

Het risico volgens De Jonge is dat projectontwikkelaars en andere bouwers afzien van geplande bouwprojecten in het middensegment. „Voor die woningen die eigenlijk al helemaal vergund zijn en eigenlijk op het punt staan gebouwd te worden, maar waarvan de belegger zegt: ‘Misschien moet ik toch maar op mijn handen zitten want ik weet niet hoe die wet gaat uitpakken’, daarvan heb ik gezegd: ‘De woningen die in 2024 en 2025 worden gebouwd, mogen als overgangsmaatregel tijdelijk tien procent er bovenop vragen’”, zei hij in Khalid & Sophie.

Het doel: een stok achter de deur om veel te bouwen, zegt De Jonge. „Zo hopen we niet alleen dat de huur beter wordt gereguleerd maar dat er ook nieuwe woningen worden bijgebouwd. De manier op de schaarste op te lossen.”

Reacties