Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sarina Wiegman moest haar kort knippen om te kunnen voetballen: ‘Mocht als meisje nog niet’

Een van de meest geprezen voetbalcoaches is Sarina Wiegman. Twee keer loodste ze een team naar de winst van het Europees Kampioenschap. Maar voetballen voor Wiegman zelf was alles behalve vanzelfsprekend, zei ze gisteravond bij Beau. „In die tijd mocht ik als meisje nog niet voetballen.”

Als er één boegbeeld van het Nederlands vrouwenvoetbal is, is het Wiegman wel. In 2017 wonnen de leeuwinnen het EK in eigen land. En ook als bondscoach van Engeland loodste ze haar team naar de EK-winst.

Sarina Wiegman mocht niet voetballen

Een boegbeeld dat ze zelf nooit heeft gehad, maar wel is geworden door zelf het wiel uit te vinden, vertelde ze gisteravond bij Beau. „Dit meisje wilde gewoon heel graag voetballen”, vertelt ze, kijkend naar een kinderfoto van zichzelf. „In die tijd mocht ik als meisje nog niet voetballen en zeker niet gemengd voetballen. Maar ik wilde dat heel graag, samen met mijn tweelingbroer.”

Haar lange haar ging eraf. „Dat moest wel, want als ik als eruitzag als een meisje, mocht ik niet meedoen. Gelukkig is dat nu veranderd.”

Geschiedenis doorleefd

Het plan was nooit om een voorvechter voor het vrouwenvoetbal of voor vrouwenrechten te worden, zegt ze. Toch kan ze daar inmiddels niet meer omheen, verwijst ze naar haar net uitgebrachte boek What it takes. „Het is begonnen met dat ik voetbal gewoon heel erg leuk vind. En ik heb de hele geschiedenis doorleefd. Er is zo ontzettend veel veranderd. Ik heb nooit gedacht: ik wil voetballen en dan wil ik de rechten van vrouwen in het voetbal verbeteren. Maar uiteindelijk, door de zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal nu en van mezelf, voel ik me ook verantwoordelijk om toch dingen te benoemen.”

Het EK als bondscoach van Nederland zien, was van enorme waarde voor haar, blikt ze terug. „Als je als meisje niet mag voetballen en dan heb je een toernooi in eigen land. We kwamen met de bus aan bij het FC Utrecht-stadion, daar was het één grote Oranjezee. Dat deed heel veel met me.”

Dat EK en de uiteindelijke overwinning waren een keerpunt in haar carrière. „Wat we teweegbrachten in Nederland, dat enorme voetbalfeest. Ik had echt het gevoel: we hebben iets doorbroken.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties