De extreme stijging van de prijs van een huurwoning per Nederlandse stad

Het aanbod vrije sector huurwoningen neemt af. En minder aanbod betekent stijgende prijzen. Toch is er een pleister op de wond voor een kleine groep huurders: de huurtoeslag stijgt in 2024. Dit zijn huurders sinds 2016 extra gaan betalen per vierkante meter.

Hoeveel een huurwoning precies extra kost, hangt onder andere af van de woonplaats. Zo is de vierkante meterprijs van huurwoningen in de grote steden harder gestegen dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit een nieuw rapport van onafhankelijke woningaanbieder Pararius.

Wil je als huurder meer kans maken? Check dan deze tips van makelaars.

Huren in de grote steden

Landelijk gezien is de gemiddelde huurprijs in de vrije sector in 2023 gelijk aan 17,77 euro per vierkante meter. Die gemiddelde prijs ligt daarmee een stuk lager dan de prijs die je betaalt in de vijf grote steden van Nederland.

Huurprijzen 2016 (Q1) 2023 (Q3) Percentuele stijging Amsterdam 22,34 euro 27,32 euro 22,3 procent Den Haag 14,30 euro 19,14 euro 33,8 procent Eindhoven 12,67 euro 18,36 euro 44,9 procent Rotterdam 13,66 euro 19,14 euro 40,2 procent Utrecht 15,26 euro 20,35 euro 33,4 procent Landelijk 13,38 euro 17,77 euro 32,8 procent

Niet geheel verrassend, maar in Amsterdam betaal je de hoogste gemiddelde vierkante meterprijs. Gemiddeld betaalde je in het derde kwartaal van dit jaar ruim 27 euro per vierkante meter. Aan de start van 2016 was dit nog een ruime 22 euro. De grootste stijger onder de grote steden is Eindhoven. In onze lichtstad is de gemiddelde vierkante meter prijs sinds 2016 bijna 45 procent gestegen.

De gemiddelde huurprijs in Nederland

Ook landelijk gezien is er de afgelopen jaren het nodige veranderd in de vrije huursector. Sinds 2016 is de huurprijs gemiddeld gestegen met bijna een derde van de prijs.

Jaar Landelijke huurprijs 2016 13,38 euro 2017 14,70 euro 2018 15,56 euro 2019 16,33 euro 2020 16,75 euro 2021 16,12 euro 2022 17,21 euro 2023 17,77 euro

Hoewel het hele onderzoek van Pararius zich focust op huurwoningen in de vrije sector, maakt deze markt slechts 8 procent uit van de gehele koopwoningmarkt. Zo’n 32 procent van de woningen zijn namelijk sociale huurwoningen en de andere 60 procent zijn koopwoningen. En met de stijgende verkoop van vrije-sectorwoningen door verhuurders lijkt dat aanbod nog kleiner te worden.

Waar op de koopwoningmarkt andere jaren zo’n 3 tot 4 procent vanuit de vrije huursector kwam, is dat dit jaar gestegen naar 7 procent. Lastig voor huurders die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook niet in staat zijn een koopwoning te kopen.

💰 Wet Betaalbare huur Door de maatregelen binnen het Wetsvoorstel Betaalbare Huur, waarbinnen ook de huurprijzen van middenhuurwoningen worden gereguleerd, gaat op termijn de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag. Het voornemen is dat de regulering vanaf 1 januari 2024 ingaat.

Huurtoeslag

Wellicht een kleine meevaller: ook in de vrije sector kun je aanspraak maken op huurtoeslag. En die stijgt vanaf 1 januari 2024 met zo’n 30 euro per maand. Benieuwd of jij in aanmerking komt? Je leest alles over de voorwaarden via onderstaand artikel.

