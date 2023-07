Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gen Z en millennials kijken anders naar succes en rijkdom: ‘Koophuis niet populairste graadmeter’

Hard werken, grof geld verdienen en rijk worden. Dat is toch lange tijd wel de definitie van succes en carrière geweest. Maar vandaag de dag lijken voornamelijk millennials en Gen Z met een andere bril naar succes te kijken.

Lange tijd stond het leven, in een kapitalistisch bestaan, veelal in het teken van hard werken en geld verdienen. Maar door inflatie, de veelvoud aan crisissen en andere wereldproblematiek, is rijk worden niet zo makkelijk.

Veranderde blik op rijkdom en succes

Een Amerikaans onderzoek van platform Godaddy toont aan dat de kijk op succes en geluk verandert en geld minder een rol speelt. De onderzoekers vroegen meer dan duizend Amerikaanse (kleine) ondernemers naar hun visie op succes. 54 procent definieerde dat als „zich gelukkig voelen in het leven” en 49 procent noemde daarin: „vrijheid om mijn passies te volgen” op.

56 procent bestempelde rijkdom nog steeds als een motivator en vertelde dat zij genoeg geld wilden verdienen om een comfortabele leefstijl te leiden. Maar ongeveer driekwart van de deelnemers liet weten dat hun visie is veranderd sinds ze kind waren.

Millennials en Generatie Z doen het anders

Zo zagen we lange tijd het bezitten van een huis als een teken van succes. Maar in dit onderzoek noemde 45 procent van de deelnemers een koophuis als ‘succesvol’ bezit. Dit bleek uiteindelijk het vierde meest populaire antwoord.

Tegenwoordig is een koophuis niet altijd meer een graadmeter. Zo vertelt Fara Howerd van GoDaddy aan het Amerikaanse CNBC: „Economische omstandigheden leiden ertoe dat het bezitten van een eigen woning minder haalbaar is, vooral voor generatie Z. Ook heeft de pandemie mensen ertoe aangezet om eigen baas te willen zijn en meer vrijheid, comfort en flexibiliteit te hebben in werk.”

Geen koophuis en blijven huren

Het onderzoek vond plaats onder eigenaren van kleine bedrijven. Veel daarvan vallen onder de generatie millennials en Gen Z. Generaties die volgens CNBC de afgelopen jaren mondiger werden over hoe zij willen leven op hun eigen voorwaarden. Eerder schreef Metro over waarom generatie Z zoveel stress ervaart. Gen Z-onderzoeker Jos Ahlers leek daar zo zijn theorieën over te hebben.

Bijna een kwart (24,7 procent) van de millennials verkondigt van plan te zijn om altijd te blijven huren. Dit vanwege de ‘buitengewoon dure’ kosten van een eigen woning. Dat aantal lijkt te zijn verdubbeld in vergelijking met 2010, blijkt uit onderzoek van woningplatform Apartment List.

Werk en privéleven

62 procent van de deelnemers bleek daarnaast „heel zelfverzekerd” te zijn in het behalen van hun doelen. Volgens Howard denken ondernemers tegenwoordig niet alleen in hoge omzetcijfers en grof geld verdienen. „Vandaag de dag gaat het meer om het gevoel ergens bij te horen, vrijheid, geluk en de balans tussen werk en privéleven.”