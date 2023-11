Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël verlaagt aantal doden Hamas-aanval naar 1200

Israël heeft het aantal doden door de Hamas-aanval van 7 oktober herzien. Het is verlaagd van ongeveer 1400 naar 1200, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is te wijten aan het feit dat er veel lijken zijn aangetroffen die niet geïdentificeerd zijn “en nu denken we dat die behoren tot terroristen en geen Israëlische slachtoffers zijn”, aldus een woordvoerder.

Ruim een maand lang ging de Israëlische overheid uit van zo’n 1400 slachtoffers, van wie een deel als vermist gold. Daarnaast werden ongeveer 240 mensen naar de Palestijnse Gazastrook ontvoerd. Onlangs werd bekend dat ongeveer 1200 doden konden worden geïdentificeerd. Het gaat om zeker 840 burgers en rond de 350 militairen.

