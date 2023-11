Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win! Leonardo da Vinci-experience komt naar Amsterdam en jij kunt daarbij zijn

Hoe voelt het om een kijkje te nemen in één van de meest briljante geesten die ooit hebben bestaan? Daar kun je nu achter komen met de Leonardo Da Vinci Genius-experience, want die is onderweg naar Amsterdam. Metro geeft 10×2 kaartjes weg, dus jij kunt daar als winnaar zomaar bij zijn!

De bekroonde Da Vinci Genius-experience is vanaf overmorgen (donderdag) in Nederland. De voorstelling geeft bezoekers volgens de makers „een uniek kijkje in de creatieve en geniale geest van Leonardo da Vinci middels een nieuwe meeslepende en interactieve show”.

Awards voor Da Vinci Genius

Het indrukwekkende event beleefde haar première in Berlijn en werd daar bekroond met twee prestigieuze awards: de Art Directors Club voor ‘the best immersive experience’ en de Creative Pool Award voor ‘the best experimental design’. In navolging hiervan opent de experience op donderdag 30 november haar deuren in het Amstel Design District, direct aan de A10 aan de Willem Fenengastraat in Amsterdam.

Leonardo da Vinci, een genie

Leonardo da Vinci wordt beschouwd als één van de grootste genieën aller tijden. Zijn innovaties en uitvindingen zijn legendarisch en hij wist wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en kunst in zijn werk te combineren. En dat al lang voordat dit als revolutionair werd gezien. In Da Vinci Genius nemen bezoekers een duik in het brein van Da Vinci en ontdekken zij hoe zijn ideeën tot stand kwamen.

Tijdens de show worden bezoekers uitgenodigd om volledig op te gaan in zijn werk en gedachtewereld. Stap voor stap herontdekken zij op interactieve wijze zijn meesterwerken zoals de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal en komen ze hierbij tot nieuwe, bijzondere inzichten. Maar ze bekijken ook de

hedendaagse wereld door Da Vinci’s ogen door een sprong naar het heden te maken: wat zou deze alleskunner in deze tijd creëren? Welke meesterwerken zouden er dan ontstaan?

De experience is opgezet met de meest geavanceerde technologie en voegt daarmee een nieuwe dimensie toe aan het werk van Leonardo da Vinci. De interactieve beelden in de show worden begeleid door muziek binnen een 360-graden

geluidslandschap dat gecomponeerd, uitgevoerd, geproduceerd en gemixt is door DJ SASHA.

Meer informatie is te vinden op davinciamsterdam.com.

Zo win je tickets

Wil jij kans maken op gratis kaartjes voor de Da Vinci Genius Eperience? Metro mag 10×2 tickets via deze winactie verloten. Je doet er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen. Met je gegevens gebeurt verder niets.

Meedoen kan tot en met zondag 3 december, 23.59 uur. Een dag later krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht te horen zij binnenkort een gedachtenwereld van een genie binnenstappen.

Reacties