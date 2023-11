Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israëlische gijzelaars aan Rode Kruis overgedragen in Gaza

Israëlische gijzelaars zijn door Hamas in de Gazastrook overgedragen aan het Internationale Rode Kruis, aldus Palestijnse functionarissen. Het Israëlische leger zegt dat het van het Internationale Rode Kruis heeft gehoord dat er dinsdagavond twaalf gijzelaars onderweg naar Israël zijn. Het zouden tien Israëli’s en twee buitenlanders zijn.

Hun vrijlating is onderdeel van de ruil van gevangenen en gijzelaars tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Dinsdag worden naar verwachting ook dertig Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrijgelaten, vijftien vrouwen en vijftien minderjarigen. De uitwisseling begon vrijdag bij het in werking treden van een bestand.

Over nog een verlenging van het bestand en meer vrijlatingen wordt momenteel in Qatar gesproken door de belangrijkste bemiddelaar Qatar en door Israël, de VS en Egypte. De strijdende partijen lijken beide voorstander te zijn van een nieuwe verlenging met twee dagen of meer, als er dan maar gijzelaars en gevangenen vrijkomen. Vooralsnog loopt de wapenstilstand 06.00 uur (onze tijd) donderdag af.

ANP

